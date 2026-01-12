Prognoza pieței imobiliare pentru 2026. Ce trebuie să știe românii care vor să își cumpere o locuință

În 2026, piața imobiliară este afectată de costurile ridicate de finanțare, cererea tot mai redusă și noile măsuri fiscale care pun presiune atât pe cumpărători, cât și pe dezvoltatori.

Mai mult, numărul mic de autorizații de construire din anii anteriori a redus oferta de locuințe noi. În aceste condiții, specialiștii estimează că prețurile vor stagna în primele luni, până când cererea și condițiile economice se vor activa.

Prețurile medii pe piața imobiliară au crescut într-un an cu aproape 14 procente la nivel național, potrivit datelor imobiliare.ro.

Corespondent ProTV: ”Anul 2025 s-a încheiat așa cum a început, cu cele mai mari prețuri în Cluj-Napoca, unde un metru pătrat costă peste 3.200 de euro. Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată la Craiova, iar la polul opus, cele mai mici variații s-au văzut în Oradea, unde piața pare să fi intrat deja într-o fază de stagnare, cu ușoare scăderi recente. În București, dar și în alte orașe mari precum Brașov, Iași sau Timișoara, prețurile au continuat să urce într-un ritm mai temperat”.

Florin Popovici, președintele comunității profesioniștilor din imobiliare: ”Inflația care a venit peste noi încă din trimestrul 3 anul trecut ne face să fim mai calculați, așa cum se spune din popor, să măsurăm de 10 ori și să tăiem o dată. Având în vedere lucrurile acestea, eu cred că piața pentru anul 2026, să nu zic că va scădea brusc, pentru că proprietarii nu vor fi de acord cu lucrul acesta și atunci cumpărătorii cei care nu amână decizia de a cumpăra vor fi cei care vor spune prețul pe care sunt dispuși să îl plătească”.

Dobânzile s-ar putea relaxa din vara lui 2026

Daniel Crainic, specialist imobiliare: ”Măriri de preț nu cred că pot să fie foarte justificate, pentru că avem cererea într-o fază de stagnare și prin urmare, dacă cererea nu este foarte activă în piață, dacă cumpărătorii nu sar cu ofertele și timpul petrecut în piață de proprietari este mai mare prin urmare și prețurile tind să stagneze în aceste perioade”.

Specialiștii se așteaptă să scadă și oferta de locuințe, ca urmare a numărului mai mic de autorizații de construire din anii anteriori.

Christian Tudorache, agenție imobiliară: „Cei care analizau să dezvolte în 2026 probabil că se vor gândi cel puțin în următoarele 6 luni dacă vor mai dezvolta în perioada următoare. Dezvoltatorii vor acorda din nou o atenție sporită la inflație, la creșterea cu costurile de forță de muncă și dacă se mai justifică să construiească în acest moment și dacă mai e profitabil”.

Cei care vor să apeleze la un credit pentru a-și lua lua o locuință trebuie să știe că o posibilă relaxare a dobânzilor este așteptată abia din vară.

Claudiu Trandafir, expert financiar, broker de credite: ”Persoanele ce își doresc și chiar au nevoie de o locuință să facă acest pas, vor ieși de la cumpărare în schimb acei mici investitori, cei care căutau să pună bani în zona de real estate”.

Piața imobiliară va depinde în final și de cât de bine va performa economia per ansamblu.

