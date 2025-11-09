Proiect: Soția își poate păstra numele din timpul căsătoriei și după divorț, chiar și fără consimțământul soțului

În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu.

Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi dovada gradului de rudenie cu proprii copii, iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.

Potrivit USR, în forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorţ, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soţi doar dacă celălalt soţ este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanţă motivele temeinice care justifică menţinerea numelui dobândit la căsătorie.

”Cu alte cuvinte, menţinerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp şi bani. Mai mult, Codul civil prevede că soţii pot apela la procedura divorţului în faţa ofiţerului de stare civilă sau în faţa notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorţ”, precizează USR într-un comunicat.

Proiectul co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu, corectează această situaţie, eliminând poverile birocratice puse pe umerii cetăţenilor români.

Femeile divorțate nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele

”În cazul soţiilor, păstrarea numelui din timpului căsătoriei, independent de voinţa celuilalt soţ, înseamnă birocraţie în minus şi mai puţine probleme administrative. Dacă îşi vor putea păstra numele şi nu sunt obligate să revină la numele anterior căsătoriei, ele nu vor mai trebui să-şi schimbe toate documentele (carte de identitate, paşaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceştia, ceea ce înseamnă mai puţine complicaţii la şcoală, spital, vamă sau în alte situaţii”, menţionează USR.

”Această simplificare nu este doar administrativă, ci şi emoţională: fiecare mamă va putea să-şi concentreze energia şi timpul asupra familiei, fără stresul constant al hârtiilor şi al aprobărilor inutile. Mai mult decât o simplă modificare legislativă, acest proiect reprezintă o garanţie a identităţii, a respectului şi a continuităţii familiale, oferind femeilor şi mamelor libertatea de a-şi păstra numele care le defineşte şi le leagă de copiii şi familia lor”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.

În plus, dacă nu va mai fi nevoie de acordul celuilalt soţ pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va fi eliminată piedica de a divorţa la notar sau la ofiţerul stării civile, iar oamenii nu vor mai fi obligaţi să meargă în instanţă, mai arată USR.

USR apreciază că proiectul va avea un impact pozitiv şi asupra românilor din Diaspora care divorţează în state unde păstrarea numelui nu depinde de consimţământul fostului partener.

”În prezent, aceste persoane se confruntă cu dificultăţi semnificative: chiar dacă divorţul a fost pronunţat legal în străinătate, autorităţile române solicită acordul fostului soţ pentru a recunoaşte dreptul de a păstra numele. Aceasta poate genera întârzieri, costuri suplimentare şi stres inutil”, explică formaţiunea.

„Prin această iniţiativă legislativă, dorim să eliminăm o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe cetăţeni. Mai ales pentru românii noştri din afara graniţelor, care se confruntă cu dificultăţi şi pierd ore întregi pentru a obţine un simplu drept — păstrarea numelui după divorţ”, afirmă deputatul USR Iulian Lorincz.

Nu în ultimul rând, scoaterea acordului pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va elimina situaţiile în care celălalt soţ transformă consimţământul într-un instrument de presiune sau chiar de şantaj emoţional ori financiar, mai arată USR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













