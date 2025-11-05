Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Legea, adoptată de Camera Deputaților

Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege adoptat de camera Deputaților, miercuri,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice, prin scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de divorţ şi, respectiv, de partaj pentru victimele violenţei domestice.

„Propunerea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de partaj pentru victimele violenţei domestice are ca scop să asigure o măsură suplimentară de protecţie juridică, menită să faciliteze accesul acestora la justiţie, fără a fi împovărate de costuri suplimentare. Totodată, această măsură contribuie la asigurarea unui tratament corect şi echitabil în procesul de partaj, în contextul unui divorţ marcat de violenţă”, se arată în expunerea de motive.

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie", se arată în proiectul de lege, care a fost iniţiat de deputatul PNL Alina Gorghiu.

Ajutor pentru victimele domestice

Alina Gorghiu mai spune că această lege face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independenţă economică şi protecţie reală victimelor:

• Subvenţia de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenţei domestice, cu păstrarea confidenţialităţii;

• Ajutorul de chirie pe care UAT-urile îl pot acorda victimelor, pentru a facilita desprinderea de agresor şi reintegrarea în comunitate – în unele oraşe, cum este Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;

• Voucherele pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuţi din medii vulnerabile, inclusiv pentru mamele aflate în situaţii de violenţă domestică – un sprijin concret pentru un început de drum demn şi sigur.

„Sunt paşi concreţi care, împreună, oferă o şansă reală de reconstrucţie. Pentru că ştim că o femeie se întoarce, în medie, de 7–8 ori la agresor până reuşeşte să plece definitiv. Noi, ca stat, trebuie să fim prezenţi atunci când are nevoie de sprijin, nu după tragedie. E o lege despre demnitate, acces la justiţie şi dreptul la siguranţă. Mulţumesc Parlamentului României pentru sprijinul arătat astăzi. Prin votul de azi, vocea victimelor violenţei domestice a fost auzită – şi transformată în lege”, menţionează Gorghiu.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













