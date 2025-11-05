Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Legea, adoptată de Camera Deputaților

Stiri actuale
05-11-2025 | 12:27
femeie, pe pat, abuz, violenta domestica
Shutterstock

Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege adoptat de camera Deputaților, miercuri,

autor
Lorena Mihăilă

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice, prin scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de divorţ şi, respectiv, de partaj pentru victimele violenţei domestice.

„Propunerea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de partaj pentru victimele violenţei domestice are ca scop să asigure o măsură suplimentară de protecţie juridică, menită să faciliteze accesul acestora la justiţie, fără a fi împovărate de costuri suplimentare. Totodată, această măsură contribuie la asigurarea unui tratament corect şi echitabil în procesul de partaj, în contextul unui divorţ marcat de violenţă”, se arată în expunerea de motive.

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie", se arată în proiectul de lege, care a fost iniţiat de deputatul PNL Alina Gorghiu.

Citește și
agresor
Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat

Ajutor pentru victimele domestice

Alina Gorghiu mai spune că această lege face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independenţă economică şi protecţie reală victimelor:

• Subvenţia de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenţei domestice, cu păstrarea confidenţialităţii;

• Ajutorul de chirie pe care UAT-urile îl pot acorda victimelor, pentru a facilita desprinderea de agresor şi reintegrarea în comunitate – în unele oraşe, cum este Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;

• Voucherele pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuţi din medii vulnerabile, inclusiv pentru mamele aflate în situaţii de violenţă domestică – un sprijin concret pentru un început de drum demn şi sigur.

„Sunt paşi concreţi care, împreună, oferă o şansă reală de reconstrucţie. Pentru că ştim că o femeie se întoarce, în medie, de 7–8 ori la agresor până reuşeşte să plece definitiv. Noi, ca stat, trebuie să fim prezenţi atunci când are nevoie de sprijin, nu după tragedie. E o lege despre demnitate, acces la justiţie şi dreptul la siguranţă. Mulţumesc Parlamentului României pentru sprijinul arătat astăzi. Prin votul de azi, vocea victimelor violenţei domestice a fost auzită – şi transformată în lege”, menţionează Gorghiu. 

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Sursa: Agerpres

Etichete: victime, camera deputatilor, violenta domestica,

Dată publicare: 05-11-2025 12:27

Articol recomandat de sport.ro
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Citește și...
O bătaie violentă a izbucnit între mai multe persoane la o petrecere de Halloween din Manchester. VIDEO
Stiri externe
O bătaie violentă a izbucnit între mai multe persoane la o petrecere de Halloween din Manchester. VIDEO

O confruntare violentă a izbucnit sâmbătă seară în Picadilly Gardens, Manchester, în timpul unei petreceri de Halloween, după ce două persoane costumate în iepurași Playboy s-ar fi simțit deranjate de faptul că erau filmate de un YouTuber.

Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat
Stiri Sociale
Un clujean internat la Psihiatrie după ce și-a agresat familia a evadat și s-a întors acasă să continue scandalul. Ce a urmat

Un bărbat din Cluj a fost arestat pentru ultraj după ce, în două rânduri, polițiștii au fost chemați să intervină la același caz de violență domestică. Ultima dată, individul ar fi atacat inclusiv agenții care încercau să îl liniștească  

Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita este vizat de un ordin de protecție provizoriu
Stiri actuale
Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita este vizat de un ordin de protecție provizoriu

Nou caz de violență în familie. Un individ de 46 de ani din județul Botoșani este acuzat că și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita pe care o bănuia de infidelitate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă.

Fetiță de 4 ani înjunghiată de tată, în Covasna. Copila și fratele ei au fost luați de acasă de autorități
Stiri Virale
Fetiță de 4 ani înjunghiată de tată, în Covasna. Copila și fratele ei au fost luați de acasă de autorități

Caz îngrozitor în județul Covasna. Un bărbat de 24 de ani este acuzat că și-a înjunghiat fetița de 4 ani. Acum, individul este arestat preventiv, pentru violență în familie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Un agent de la trupele speciale din Iași, acuzat de violență asupra iubitei. Femeia a cerut ordin de protecție
Stiri actuale
Un agent de la trupele speciale din Iași, acuzat de violență asupra iubitei. Femeia a cerut ordin de protecție

Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție din Iași, după ce un agent de la trupele speciale a fost acuzat de fapte grave, chiar de către iubita lui.

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Ce înseamnă vizita lui Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. „Pentru NATO e un mesaj foarte puternic”
EURomânia
Ce înseamnă vizita lui Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. „Pentru NATO e un mesaj foarte puternic”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajunge miercuri la București într-o vizită de două zile. Va participa la Forumul Industriei NATO. Evenimentul reunește peste 800 de participanți și lideri din 26 de state membre și partenere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Noiembrie 2025

03:13:43

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28