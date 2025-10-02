Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban. „Dificultăţi conjugale”. GALERIE FOTO

Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban după 19 ani de căsătorie, punând capăt în mod surprinzător unei uniuni îndelungate şi aparent de succes, care a reunit două superstaruri din lumea filmului şi a muzicii.

Actriţa în vârstă de 58 de ani, câştigătoare a unui premiu Oscar, a depus marţi cererea de divorţ de cântăreţul de muzică country în vârstă de 57 de ani, câştigător al unui premiu Grammy, la un tribunal din Nashville. Documentele menţionează că cei doi au trecut prin „dificultăţi conjugale şi diferenţe ireconciliabile”.

Kidman şi Urban, două dintre cele mai mari vedete din Australia din ultimele decenii, au fost prezenţi constant pe covorul roşu pe parcursul relaţiei lor de două decenii, Urban însoţindu-şi soţia la Oscaruri, iar Kidman participând la evenimente muzicale precum Academy of Country Music Awards.

Nicole Kidman, părintele principal al celor două fiice

Documentele includ un plan de dizolvare a căsătoriei şi de îngrijire a copiilor convenit de cuplu şi supus aprobării unui judecător.

„Mama şi tatăl se vor comporta unul faţă de celălalt şi faţă de fiecare copil astfel încât să ofere o relaţie plină de iubire, stabilă, consecventă şi îngrijitoare cu copilul, chiar dacă sunt divorţaţi”, se menţionează în planul parental permanent, folosind limbajul obişnuit în cazurile de divorţ din statul respectiv.

„Ei nu vor vorbi urât unul despre celălalt sau despre membrii familiei celuilalt părinte. Ei vor încuraja fiecare copil să continue să-l iubească pe celălalt părinte şi să se simtă confortabil în ambele familii.”

Planul prevede ca Kidman să fie părintele principal al celor două fiice ale cuplului, în vârstă de 17 şi 14 ani, având grijă de ele 306 zile pe an, iar Urban să le ia în grijă pentru restul de 59 de zile.

Fetele au locuit în Nashville toată viaţa lor şi documentele nu indică nicio schimbare în acest sens.

Planul de încetare a căsătoriei

În documentul depus se menţionează că fiecare dintre părinţi câştigă peste 100.000 de dolari pe lună şi că niciunul dintre ei nu va avea nevoie de îngrijire pentru copii sau de pensie alimentară.

Planul de dizolvare a căsătoriei prevede o împărţire aproximativ egală a bunurilor comune, fiecare păstrând toate bunurile care sunt pe numele său, inclusiv drepturile de autor şi redevenţele pentru opera sa artistică.

Acordurile detaliate sugerează că divorţul era în pregătire de cel puţin o lună. Urban a semnat planul parental în 29 august, iar Kidman în 6 septembrie.

Conform legii din Tennessee, divorţul va deveni definitiv în cel puţin 90 de zile.

Reprezentanţii lui Kidman şi Urban nu au răspuns marţi la solicitările de comentarii trimise prin e-mail.

Amândoi crescuţi în Australia, Kidman şi Urban s-au cunoscut în 2005 la un eveniment din Los Angeles în onoarea australienilor şi s-au căsătorit la Sydney în anul următor.

Aceasta a fost prima căsătorie pentru Urban şi a doua pentru Kidman, care a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 şi 2001. Kidman are şi doi copii mai mari cu Cruise.

Cuplul a descris public, dar cu dragoste, unele dificultăţi conjugale, dar nu existau semne că ar fi pe cale să divorţeze. Presa a relatat despre separarea lor cu doar o zi înainte de depunerea cererii de divorţ.

