O femeie din Iași a decis să divorțeze de soțul cu care are 3 copii pentru că așa i-a recomandat inteligența artificială

Stiri Sociale
07-10-2025 | 20:13
Caz neobișnuit în justiția de la noi. O femeie din Iași i-a cerut soțului divorțul după ce - susține ea - inteligența artificială a sfătuit-o să-și lase bărbatul.

Iulia Ciuhu

Soții au trei copii iar acum au apelat la terapie de cuplu cu un specialist în carne și oase ca să încerce totuşi să se împace.

Cei doi soţi din Iaşi erau căsătoriţi de aproape 30 de ani când femeia a înregistrat la judecătorie acţiunea de divorţ. Înainte ar fi conversat îndelung cu un sfătuitor virtual, într-un program de inteligenţă artificială.

Doina Manolache, avocata bărbatului: "A apelat la inteligenţa artificială, să îi ceară părerea dacă e bine să divorţeze sau nu ca urmare a unor discuţii în familie. A primit răspunsul că da, e bine să divorţeze."
Cei doi soţi din Iaşi au mers la terapie de cuplu, după cererea de divorţ depusă în instanţă. Acum, spune avocata bărbatului, sunt pe cale să se împace, iar femeia ar putea renunţa la acţiune. Un simplu sondaj pe strada arată însă că, în fața dilemelor romantice, şi alţii caută răspunsuri la programele de inteligenţă artificială.

Acest terapeut de cuplu spune că răspunsurile date de programele de inteligenţă artificială reflecta chiar propriile convingeri ale celor care le pun întrebări, în chestiuni de viaţa privată.

Cristian Grigore, psiholog clinician, Institutul de Psihiatrie "Socola": "Prin modul în care îi va adresa întrebări, inteligența artificială nu va face altceva decât să oglindească şi să-i spună persoanei ceea ce vrea să audă."

Iar un expert în inteligenţa artificială recomandă specialiştii în carne şi oase.

Gabriel Marchian, expert în inteligenţa artificală: "Aş evita folosirea în chestiuni personale un psiholog are puterea de a judeca şi ascultă. Aceste AI-uri nu sunt nici pe departe cu ţelul ăsta".

În primăvara acestui an, presa din Grecia a relatat cazul unei femei care a cerut divorţ tot după ar fi consultat un program de inteligenţă artificială. Acesta i-ar fi răspuns că soţul o înşela.

Iar presa americană a povestit despre alţi soţi care au ajuns la divorţ, după ce unul dintre ei şi-a analizat partenerul şi relaţia tot cu ajutorul inteligenţei artificiale.

