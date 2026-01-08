Mărturisirea unui criminal în serie din SUA a închis un caz vechi de 60 de ani. Detaliul care l-a trădat

Un criminal în serie a mărturisit recent comiterea unei crime rămase nerezolvate timp de 60 de ani în statul New Jersey, au anunțat autoritățile.

Alys Eberhardt, o studentă la asistență medicală în vârstă de 18 ani, a fost ucisă cu brutalitate în locuința sa din Fair Lawn, la 24 septembrie 1965. Acum, familia ei are, în sfârșit, unele răspunsuri despre moartea sa, potrivit CBS News.

Cazul, redeschis după apelul unei foste colege de clasă

Primele încercări de a-l identifica pe ucigașul lui Eberhardt au eșuat, iar cazul a rămas nerezolvat timp de 55 de ani. Apoi, în 2021, detectivul Brian Rypkema, de la Poliția din Fair Lawn, a primit un telefon de la o fostă colegă de clasă a lui Eberhardt, care i-a cerut să reia investigația. Cazul a fost redeschis în primăvara acelui an.

„Primul lucru pe care îl facem este că avem un caz din 1965, așa că analizăm absolut totul”, au declarat autoritățile.

Între timp, un bărbat pe nume Richard Cottingham, cunoscut și sub numele de „Ucigașul Torso”, a început să apară în titlurile presei locale. În timp ce se afla în detenție, ispășind trei pedepse pe viață pentru alte crime, Cottingham a mărturisit uciderea a două adolescente din comitatul Bergen, în 1974: Loraine Marie Kelly și Mary Ann Pryor.

Anchetatorii și-au dat seama că Cottingham locuia în zonă la momentul crimei lui Eberhardt și au decis să îl viziteze la închisoarea de stat Trenton.

„I-am spus că suntem detectivi de la Poliția din Fair Lawn și, imediat, a devenit interesat. A spus: «Ah, Fair Lawn»”, a povestit Rypkema.

Detectivii au petrecut cinci ore construind o relație de încredere cu Cottingham. În discuțiile cu poliția din Fair Lawn, acesta a susținut că ar fi ucis cel puțin 80 de persoane. În 2022, a mărturisit uciderea a șase femei din Long Island.

În timpul celei de-a doua vizite, detectivii au adus în discuție cazul lui Eberhardt.

„Felul în care a reacționat la întrebări, anumite detalii, ne-au făcut să spunem: acesta este cu siguranță omul nostru”, au declarat detectivii.

O întrebare anume le-a înlăturat orice îndoială că Cottingham a ucis-o pe Eberhardt.

„L-am întrebat cum a intrat în casă, iar el m-a corectat și mi-a spus că autorul a procedat într-un mod diferit”, au declarat detectivii.

Întreaga mărturisire a lui Cottingham a fost înregistrată video. CBS News New York a întrebat Departamentul de Poliție din Fair Lawn când va fi făcută publică, iar răspunsul a fost că nu există încă un calendar stabilit.

Cottingham este încarcerat în cadrul Departamentului de Corecție din New Jersey din 1981 și rămâne deținut la închisoarea South Woods State Prison.

