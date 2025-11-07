Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

O cântăreață americană spune că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian, care a fost chiar rege al acestei țări. Artista a descoperit după un an că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a fost de fapt o căsătorie religioasă.

Cântăreața americană Brittany Porter spune că s-a căsătorit fără să știe cu sultanul Muhammad al V-lea din statul malaezian Kelantan, care a fost chiar rege al Malaeziei din 2016 până la abdicarea sa din 2019, scrie South China Morning Post (SCMP).

„Merit un divorț ca la carte”, susține acum artista, care afirmă că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a reprezentat, de fapt, o căsătorie religioasă în toată regula.

Când artista americană Brittany Porter l-a întâlnit pe sultanul Muhammad al V-lea, conducătorul statului malaezian Kelantan, a crezut că povestea lor de dragoste de basm a dus la o logodnă. Un an mai târziu, a descoperit însă că ceremonia islamică nikah era de fapt o căsătorie religioasă, o revelație care a venit abia după ce fostul monarh al țării a întrerupt contactul cu ea.

SCMP

„În aprilie 2024, am plecat în prima noastră călătorie împreună în Oman. Am crezut că ne-am logodit acolo, pentru că în cultura mea marea ceremonie este o nuntă, pe care am planificat-o pentru ianuarie 2025. Așa că am fost confuză. În Oman, au adus un imam, iar eu am făcut întreaga convertire, dar el nu m-a învățat prea multe despre Islam”, a declarat cântăreața originară din California, care lansează acum o piesă inspirată de despărțirea ei.

Brittany Porter, în vârstă de 30 de ani, a spus că a aflat abia recent că un nikah constituie o căsătorie legală obligatorie în conformitate cu legea islamică. Aspiranta la titlul de star pop a rupt ulterior tăcerea cu privire la relația sa cu Muhammad al V-lea, care a domnit ca rege al Malaeziei din 2016 până la abdicarea sa din 2019, când a reluat atribuțiile de conducător al statului Kelantan, o provincie conservatoare din punct de vedere religios.

Sultanul a cheltuit milioane de dolari pentru călătoriile ei și ale prietenilor

„Ne-am întâlnit în ianuarie 2024 la New York, prezentați de prieteni comuni într-o seară în oraș. Am avut o chimie instantanee și am glumit, ne-am simțit bine”, a spus ea, descriind inteligența și accentul lui britanic „drăguț” ca fiind o atracție imediată. „La început eram doar prieteni, dar am început să vorbim în fiecare zi și, fără să-mi dai seama...”.

Cei doi au început o poveste de dragoste fulgerătoare, Brittany și prietenele ei beneficiind de vacanțe opulente în Orientul Mijlociu și Thailanda, precum și de cadouri generoase: haine, genți și bijuterii cu diamante albastre „care să se potrivească cu ochii mei”.

„M-a dus pe mine și pe prietenii mei în toată lumea. A fost atât de generos, ne-a cazat în cele mai frumoase hoteluri, oferindu-le prietenilor mei cel mai bun tratament, experiențe și cadouri. Iubește hotelurile, probabil a cheltuit milioane pe ele pentru călătoriile noastre”, a declarat Brittany Porter pentru This Week in Asia.

Însă, la întoarcerea lor în Malaezia, ea a fost numită „Che Puan”, un titlu de curtoazie pentru femeile non-regale care se căsătoresc cu membri ai familiei regale. Acolo, i s-a spus că trebuie să-și schimbe îmbrăcămintea și comportamentul în ceea ce ea descrie că trebuie să „aproape perfect tot timpul”.

