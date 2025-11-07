Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

Stiri Mondene
07-11-2025 | 18:07
Brittany Porter
SCMP

O cântăreață americană spune că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian, care a fost chiar rege al acestei țări. Artista a descoperit după un an că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a fost de fapt o căsătorie religioasă.

 

autor
Cristian Anton

Cântăreața americană Brittany Porter spune că s-a căsătorit fără să știe cu sultanul Muhammad al V-lea din statul malaezian Kelantan, care a fost chiar rege al Malaeziei din 2016 până la abdicarea sa din 2019, scrie South China Morning Post (SCMP).

Merit un divorț ca la carte”, susține acum artista, care afirmă că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a reprezentat, de fapt, o căsătorie religioasă în toată regula.

Când artista americană Brittany Porter l-a întâlnit pe sultanul Muhammad al V-lea, conducătorul statului malaezian Kelantan, a crezut că povestea lor de dragoste de basm a dus la o logodnă. Un an mai târziu, a descoperit însă că ceremonia islamică nikah era de fapt o căsătorie religioasă, o revelație care a venit abia după ce fostul monarh al țării a întrerupt contactul cu ea.

Citește și
Nicole Kidman şi Keith Urban
Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban. „Dificultăţi conjugale”. GALERIE FOTO

În aprilie 2024, am plecat în prima noastră călătorie împreună în Oman. Am crezut că ne-am logodit acolo, pentru că în cultura mea marea ceremonie este o nuntă, pe care am planificat-o pentru ianuarie 2025. Așa că am fost confuză. În Oman, au adus un imam, iar eu am făcut întreaga convertire, dar el nu m-a învățat prea multe despre Islam”, a declarat cântăreața originară din California, care lansează acum o piesă inspirată de despărțirea ei.

Brittany Porter, în vârstă de 30 de ani, a spus că a aflat abia recent că un nikah constituie o căsătorie legală obligatorie în conformitate cu legea islamică. Aspiranta la titlul de star pop a rupt ulterior tăcerea cu privire la relația sa cu Muhammad al V-lea, care a domnit ca rege al Malaeziei din 2016 până la abdicarea sa din 2019, când a reluat atribuțiile de conducător al statului Kelantan, o provincie conservatoare din punct de vedere religios.

Sultanul a cheltuit milioane de dolari pentru călătoriile ei și ale prietenilor

Ne-am întâlnit în ianuarie 2024 la New York, prezentați de prieteni comuni într-o seară în oraș. Am avut o chimie instantanee și am glumit, ne-am simțit bine”, a spus ea, descriind inteligența și accentul lui britanic „drăguț” ca fiind o atracție imediată. „La început eram doar prieteni, dar am început să vorbim în fiecare zi și, fără să-mi dai seama...”.

Cei doi au început o poveste de dragoste fulgerătoare, Brittany și prietenele ei beneficiind de vacanțe opulente în Orientul Mijlociu și Thailanda, precum și de cadouri generoase: haine, genți și bijuterii cu diamante albastre „care să se potrivească cu ochii mei”.

„M-a dus pe mine și pe prietenii mei în toată lumea. A fost atât de generos, ne-a cazat în cele mai frumoase hoteluri, oferindu-le prietenilor mei cel mai bun tratament, experiențe și cadouri. Iubește hotelurile, probabil a cheltuit milioane pe ele pentru călătoriile noastre”, a declarat Brittany Porter pentru This Week in Asia.

Însă, la întoarcerea lor în Malaezia, ea a fost numită „Che Puan”, un titlu de curtoazie pentru femeile non-regale care se căsătoresc cu membri ai familiei regale. Acolo, i s-a spus că trebuie să-și schimbe îmbrăcămintea și comportamentul în ceea ce ea descrie că trebuie să „aproape perfect tot timpul”.

Cine este „cel mai sexy bărbat din lume”. Actorul desemnat de revista People a jucat în seriale celebre

Sursa: StirilePROTV

Etichete: casatorie, statele unite ale americii, cantareata, malaezia, sultan, greseala,

Dată publicare: 07-11-2025 18:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”
Stiri Sociale
Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”

A fost a doua noapte de pelerinaj la Catedrala Națională. Mii de credincioși au stat și 8 ore la rând, în frig, convinși că merită fiecare clipă de așteptare.

 

Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban. „Dificultăţi conjugale”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban. „Dificultăţi conjugale”. GALERIE FOTO

Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban după 19 ani de căsătorie, punând capăt în mod surprinzător unei uniuni îndelungate şi aparent de succes, care a reunit două superstaruri din lumea filmului şi a muzicii.

Festivalul baloanelor de la Corbu a transformat cerul în spectacol. O tânără, cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime
Stiri Diverse
Festivalul baloanelor de la Corbu a transformat cerul în spectacol. O tânără, cerută în căsătorie la 30 de metri înălțime

Pe litoral, la Corbu, un festival dedicat baloanelor cu aer cald a transformat cerul într-un spectacol de poveste. Sute de oameni au vrut să privească marea de sus, așa că toate zborurile s-au rezervat din timp.

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Georgina Rodríguez. Cum arată inelul de logodnă. FOTO
Stiri Mondene
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Georgina Rodríguez. Cum arată inelul de logodnă. FOTO

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna, după ce partenera fotbalistului a postat luni, pe Instagram, o fotografie în care își arată impresionantul inel cu diamant.

O cerere în căsătorie a luat o întorsătură neașteptată. Momentul din Santorini care a devenit viral. VIDEO
Stiri Diverse
O cerere în căsătorie a luat o întorsătură neașteptată. Momentul din Santorini care a devenit viral. VIDEO

O cerere în căsătorie de vis, surprinsă pe o străduță idilică din Santorini, a luat o întorsătură neașteptată atunci când doi turiști au intrat în cadru, blocând momentul special al unui cuplu.

 

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28