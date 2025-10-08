Polițist din Timiș cercetat penal după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin. A primit și ordin de restricție

08-10-2025 | 12:47
Un polițist din județul Timiș și-a lovit soția în parcarea unui magazin și a ajuns să fie anchetat penal, dar și disciplinar. Suspectul este în plin proces de divorț.

Mihai Niculescu

Polițistul angajat la Postul de Poliție din Topolovățu Mare este cercetat penal și anchetat disciplinar după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin din Lugoj. Cei doi se află în proces de divorț, arată news.ro.

ncidentul a fost sesizat de victimă polițiștilor din Lugoj pe 5 octombrie 2025, iar în urma acestuia a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie și emis un ordin de protecție provizoriu împotriva polițistului.

Mai departe, IPJ Timiș a demarat verificări disciplinare privind comportamentul acestuia, care sunt efectuate de polițiștii de la Biroul Control Intern. Ancheta penală este coordonată de un procuror, potrivit legii penale.

