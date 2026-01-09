Un pilot renumit de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu o viteză de 200 km/h de pe un munte, în Africa de Sud

Brendan Weinstein, unul dintre cei mai renumiți piloți de wingsuit din lume a murit după ce s-a prăbușit în timp ce sărea de pe Muntele Table din Africa de Sud, scrie Metro .

Pilotul în vârstă de 32 de ani nu a reușit să se redreseze la timp și a fost văzut de turiști izbindu-se de stânci mari în apropiere de Muntele Table.

Brendan Weinstein călătorise singur la Cape Town pentru a efectua acest zbor dificil. Se pare că sportivul a urcat cu telecabina până în vârf, ascunzându-și parașuta și wingsuit-ul de personalul care l-ar fi oprit dacă le-ar fi observat.

Apoi a mers pe jos până în punctul de lansare, fiind observat de zeci de turiști americani și britanici care i-au văzut căderea. Weinstein, originar din Utah, avea la activ peste 1.600 de zboruri cu wingsuit-ul, 800 de sărituri BASE și 1.000 de sărituri cu parașuta, fiind recunoscut ca un expert de talie mondială. Luni dimineață (5 ianuarie), însă, când s-a aruncat de pe Table Mountain, cu o altitudine de 1.086 de metri, s-a prăbușit cu o viteză de aproximativ 193 km/h.

Autoritățile au fost alertate și au trimis atât echipe terestre, cât și un elicopter pentru a căuta corpul sportivului pe versantul muntelui.

Pilotul grav rănit a fost găsit și transportat cu elicopterul de pe Muntele Table până la o ambulanță înconjurată de turiști. Fostul parașutist sud-african Jeff Ayliffe a declarat că săritura era extrem de tehnică și că Weinstein ar fi venit direct din SUA la locul săriturii fără a consulta practicanții locali de BASE jumping.

