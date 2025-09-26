Doi soți din India divorțează după nici un an pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg

26-09-2025 | 21:06
Un tribunal din Bhopal, situat în centrul Indiei, se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț: un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie – o pisică și un câine.

Potrivit presei locale, cei doi soți s-au căsătorit în decembrie 2024 și au participat la mai multe sesiuni de consiliere impuse de instanță, înainte de a decide să ceară oficial divorțul, scrie The Independent.

Soțul, IT-ist care lucrează de acasă, este originar din Bhopal, iar soția, angajată în același oraș, provine din statul Uttar Pradesh. Cei doi s-au apropiat inițial datorită pasiunii comune pentru animale, relatează NDTV. Însă ceea ce i-a unit la început a devenit, în timp, sursa principală a neînțelegerilor.

În cadrul ședințelor de consiliere, femeia a acuzat câinele soțului că o deranjează constant pe pisica sa și că ar fi atacat-o în mai multe rânduri, provocându-i teamă și stres. Ea a descris situația ca fiind „insuportabilă”, precizând că pisica refuză uneori să mănânce din cauza tensiunii create, potrivit India Today.

De cealaltă parte, bărbatul a declarat că înainte de căsătorie s-au înțeles ca soția să nu aducă toate animalele sale de companie. Totuși, femeia a venit cu pisica din casa părintească. El susține că aceasta creează probleme suplimentare, stând în preajma acvariului și manifestând un comportament agresiv față de câine.

„Pisica a devenit violentă față de câine de mai multe ori”, a declarat soțul în fața consilierilor, conform India Today.

Încercări eșuate de mediere

Încercările de mediere au eșuat, în ciuda implicării familiilor și a mai multor sesiuni de consiliere. Niciunul dintre parteneri nu este dispus să renunțe la propriul animal de companie.

„Am încercat de mai multe ori să îi consiliem, dar soția refuză categoric să renunțe la pisică. Facem tot ce putem pentru a salva această căsnicie”, a declarat consilierul Shail Awasthi.

Acesta a atras atenția asupra unei probleme mai largi: creșterea dependenței emoționale față de animale, într-un context tot mai marcat de izolare socială.

„Tot mai mulți oameni caută companie în animale, uneori punându-le mai presus decât relațiile umane. Când ambii parteneri refuză să cedeze, astfel de căsnicii se destramă. Este un semnal de alarmă privind tendința de a trata relațiile umane cu superficialitate și de a le înlocui cu legături emoționale față de animale”, a subliniat consilierul.

Sursa: The Independent

Etichete: india, divort, animale de companie,

Dată publicare: 26-09-2025 20:43

