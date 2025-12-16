Proiect: Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii

Stiri Sociale
16-12-2025 | 15:56
alimente
Shutterstock

Comercianții români propun scoaterea datei de expirare de pe produsele alimentare și înlocuirea acesteia cu data până la care poate fi vândut în magazin acel produs și data până la care poate fi consumat. Măsura ar urma să reducă risipa alimentară.

autor
Cristian Anton

Introducerea unor termene distincte pentru comercializarea şi consumul produselor alimentare ar putea contribui semnificativ la reducerea risipei alimentare, în condiţiile în care actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum, susţin specialiştii din domeniu.

"Un element foarte important este data expirării, unde avem o discuţie mai lungă. Cred că nu este suficientă data expirării, aşa cum o ştim astăzi. Noi avem pe un produs ori data expirării ori data producţiei şi un termen de nu ştiu câte luni de valabilitate. Cred că mai e nevoie de un termen care să reprezinte data până la care produsul respectiv este bun de consum. Data producţiei nu contează dacă o punem sau nu. Unii o pun, alţii nu o pun deoarece o dată de producţie la o conservă de peşte de acum doi ani îl face pe client să fie reticent, cu toate că ea este optimă pentru consum. Cred că data expirării ar trebui să fie data limită până la care produsul respectiv poate fi vândut în magazine", a menţionat Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), la dezbaterea "România la raft", organizată de CLCC Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării.

În opinia sa, pe etichete ar trebui să fie menţionate: data până la care poate fi vândut produsul în magazine şi data până la care acesta poate fi consumat. În cazul unei promoţii unde retailerul decide, conform legislaţiei, să facă o reducere de 50% la conserve care expiră în acea săptămână sau în zilele următoare, clientul este "foarte reticent" să le cumpere, susţine vicepreşedintele ANCMMR.

Risipa alimentară din România a crescut de 5 ori după Revoluția

"Va spune: Eu nu pot să iau cinci conserve deoarece nu le mănânc pe toate azi, iar mâine sunt deja expirate şi, atunci, nu le mai cumpără. Nu pot fi donate unui azil de bătrâni, nu pot fi donate nicăieri pentru că a doua zi sunt expirate. În momentul în care legea spune că până la data X ai voie să le vinzi, după care sunt interzise la comercializare, însă ele sunt bune la consum încă trei luni de zile, atunci pot fi donate, iar clienţii îşi pot cumpăra mai multe produse aflate la promoţie şi le pot consuma pe parcursul celor trei luni. O astfel de măsură ar reduce din risipa alimentară", a adăugat Feliciu Paraschiv.

Citește și
supermarket
ANPC, sfaturi pentru achiziţionarea produselor de post: Cumpăraţi din locuri autorizate, fiţi atenţi la data de expirare

El a subliniat că în Europa există mari probleme în ceea ce priveşte risipa alimentară, fenomen care s-a accentuat şi în România.

"Dacă noi aveam o risipă alimentară de cinci ori mai mică în primii zece ani după Revoluţie, acum ne apropiem de risipa alimentară din Europa. Nu suntem chiar acolo, ei sunt la vreo 187 kg pe an, noi suntem la vreo 160 kg, dar ne apropiem. Înainte diferenţa era foarte mare între noi şi ei", a mai spus Feliciu Paraschiv.

La rândul său, Ştefan Pădure, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), a subliniat că în Belgia există trei date menţionate pe etichetele produselor alimentare.

"În Belgia sunt trei date. De exemplu, dăm 12 zile de la început pe baza testelor de laborator în care produsul are proprietăţile ok, este propriu consumului, jumătate (din perioadă, n.r.) se comercializează şi mai este jumătate din jumătate să dai cu preţ redus, iar în ultima parte să poţi să dai în consum colectiv, însă toate acestea sunt deductibile fiscal", a adăugat Ştefan Pădure. 

Cum se citeşte în mod corect termenul de valabilitate al produselor alimentare

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, comercianti, propunere, produse alimentare, modificari, data de expirare,

Dată publicare: 16-12-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism
Stiri Sanatate
De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism

Apa minerală îmbuteliată are de obicei o dată de expirare cuprinsă între 18 luni și doi ani, însă această dată nu se referă la apa propriu-zisă, ci la sticla de plastic.

ANPC, sfaturi pentru achiziţionarea produselor de post: Cumpăraţi din locuri autorizate, fiţi atenţi la data de expirare
Stiri actuale
ANPC, sfaturi pentru achiziţionarea produselor de post: Cumpăraţi din locuri autorizate, fiţi atenţi la data de expirare

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au oferit mai multe sfaturi pentru cumpărarea produselor de post.

Cinci alimente pe care le poți consuma în siguranță după data de expirare, pentru a combate risipa alimentară
Sănătate
Cinci alimente pe care le poți consuma în siguranță după data de expirare, pentru a combate risipa alimentară

Puțini știu că unele alimente pot fi consumate chiar și după data de expirare. Specialiștii îndeamnă la combaterea risipei alimentare și explică de ce anumite produse pot fi mâncare chiar și în afara termenului de valabilitate.  

10 alimente care pot fi mancate chiar si dupa data de expirare. Unde se vand astfel de produse
CSID - Ce se întâmplă, doctore?
10 alimente care pot fi mancate chiar si dupa data de expirare. Unde se vand astfel de produse

Nu toate produsele ne fac rau daca le consumam dupa data de expirare, scrisa pe ambalaje. La aceasta concluzie a ajuns un om de afaceri din Marea Britanie, care face milioane din vanzarea unor alimente expirate.

Patru produse pe care le poti consuma chiar si dupa
CSID - Ce se întâmplă, doctore?
Patru produse pe care le poti consuma chiar si dupa "data de expirare"

Nu toate produsele ne fac rau daca le consumam DUPA data de expirare, inscrisa pe ambalaje. La aceasta concluzie a ajuns anul trecut organizatia americana Natural Resources Defence Council (NRDC).

Recomandări
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită
Stiri actuale
SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Fostul ministru Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA, marți, din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28