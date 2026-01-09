Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

09-01-2026 | 17:57
oameni pe strada
Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

Adrian Popovici

Creșterea salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social (CES) instituția urmând să se pronunțe asupra proiectului. Avizul instituției este consultativ, dar obligatoriu în procesul consultativ.

„În acest moment, mediul de afaceri din România se confruntă cu o serie de probleme, precum: creșterea puternică a fiscalității, creșterea abruptă a costurilor cu forța de muncă (+85% pentru salariul minim în ultimii cinci ani), creșterea costurilor cu energia și cu materiile prime. Acestora li se adaugă lipsa de predictibilitate, cererea externă slabă și tensiunile geopolitice”, a explicat Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia pentru Știrile ProTV.

De subliniat, că în proiectul de lege, Guvernul susuține, în mod inedit, că majorarea costurilor cu forța de muncă ar duce cu scăderea „muncii la negru”, nu creșterea ei. În contrast, patronatul Concordia atrage atenția că „activitatea economică va fi afectată negativ, iar munca la negru sau gri poate crește, ca răspuns de ultimă instanță al zonelor economice care sunt puternic expuse la salariul minim”.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit proiectului Ministerului Muncii depus la CES.

coalitie
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

suma este stabilită pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce corespunde unui tarif orar de 25,949 lei, fără a include sporuri sau alte adaosuri salariale, se mai arată în document.

Majorarea va însemna, în salariul net, circa 175 de lei în plus, până la un nivel de aproximativ 2.750 de lei în funcție de menținerea sau nu a sumei de 300 de lei ca neimpozabilă.

În ceea ce privește impactul social, se estimează că majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor.

La capitolul „Impact social” Guvernul nu a precizat nimic despre efortul financiar al firmelor care au angajați cu salariul minim. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

Prin majorarea salariului minim brut de la 1 iulie anul viitor, la 4.325 de lei, statul va încasa suplimentar, în cele cinci luni de aplicare de anul viitor, peste 620 de milioane de lei. Impactul net este însă de mai puțin de jumătate din această sumă, pentru că majorarea va duce și la o creștere a cheltuielilor cu forța de muncă la stat cu circa 350 de milioane de lei în aceeași perioadă (iulie - decembrie 2026). 

Dată publicare: 09-01-2026 16:18

