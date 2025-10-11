De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism

Stiri Sanatate
11-10-2025 | 20:43
sticla apa
Shutterstock

Apa minerală îmbuteliată are de obicei o dată de expirare cuprinsă între 18 luni și doi ani, însă această dată nu se referă la apa propriu-zisă, ci la sticla de plastic.

autor
Aura Trif

Deși este puțin probabil ca apa îmbuteliată să se „strice” înainte de a o consuma, experții avertizează că plasticul în care este păstrată se poate degrada în timp, crescând potențial riscul de cancer, scrie Daily Mail.

În acest interval, apa ar trebui să își păstreze gustul și calitatea, însă consumul după termenul indicat ar putea crește riscul de ingerare a microplasticelor dăunătoare, care au fost asociate cu cazuri de cancer de colon, leziuni cerebrale și infertilitate.

Ce se întâmplă cu apa după data de expirare

Deși experții de la Natural Hydration Council susțin că apa rămâne sigură pentru consum după această dată, alți specialiști avertizează că microplasticele periculoase pot ajunge în apă încă din timpul procesului de producție, iar numărul lor crește pe măsură ce plasticul se degradează.

Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic care pot măsura chiar și doar doi micrometri — adică două miimi de milimetru.

Citește și
sexting - sexualitatea in era digitala
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații

Studii recente au descoperit microplastice în țesutul pulmonar uman, în placente, în laptele matern și chiar în sânge, stârnind îngrijorări legate de cât de adânc pot pătrunde în organism.

Dr. Sherri Mason, cercetător care colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a declarat: „Există legături între expunerea la aceste particule și creșterea incidenței anumitor tipuri de cancer, scăderea numărului de spermatozoizi și creșterea cazurilor de ADHD și autism. Știm că aceste efecte sunt asociate cu substanțe chimice sintetice din mediu, iar plasticul este un mijloc prin care aceste chimicale ajung în corpul nostru.”

Deși Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor susține că majoritatea microplasticelor sunt eliminate de organism, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură avertizează că unele particule pot pătrunde în fluxul sangvin și se pot depune în organe vitale.

Tot mai multe dovezi leagă microplasticele de neurotoxicitate, inflamație cronică și dereglări hormonale și metabolice. Un nou studiu, condus de dr. Sara Sajedi, expert în managementul mediului la Universitatea Concordia, a constatat că persoanele care consumă regulat apă îmbuteliată — chiar și înainte de data de expirare — ingerează aproximativ 900.000 de particule de microplastic mai mult pe an decât cei care beau apă de la robinet.

Sajedi a descris riscurile pentru sănătate cauzate de sticlele de plastic de unică folosință drept „grave” și a cerut o mai mare conștientizare a acestei „probleme urgente”. Ea a explicat: „Microplasticele pot contribui la dezechilibre intestinale, pot perturba flora bacteriană și pot provoca boli respiratorii atunci când sunt inhalate. Aceste riscuri cronice evidențiază importanța recunoașterii și reducerii impactului nano- și microplasticelor asupra sănătății umane.”

Gustul și mirosul apei ar putea fi schimbate

Specialiștii avertizează, de asemenea, că apa îmbuteliată consumată după data de expirare poate deveni neplăcută la gust, deoarece particulele de polietilen tereftalat (PET) se descompun în timp, afectând gustul și mirosul apei.

Totuși, se consideră că particulele PET nu conțin substanțe chimice nocive precum ftalații sau BPA. Însă dacă sticlele de plastic sunt păstrate la căldură, expuse la soare sau lângă substanțe cu miros puternic, calitatea plasticului se poate degrada mai rapid, contaminând apa din interior.

Plasticele PET sunt, de asemenea, „respirabile”, ceea ce înseamnă că, în timp, cantități mici de apă pot evapora din sticlă, permițând particulelor din exterior să pătrundă în interiorul acesteia.

Această avertizare vine după un alt studiu alarmant, publicat la începutul săptămânii, care sugerează că microplasticele din ambalajele alimentare pot deteriora intestinul — crescând riscul de cancer de colon și depresie.

Descoperirea aparține cercetătorilor australieni, care au analizat mostre de scaun de la voluntari sănătoși și au constatat că microplasticele pot modifica activitatea microbiană intestinală. Unele dintre aceste modificări seamănă cu cele observate anterior la pacienți cu depresie și cancer de colon, sugerând că aceste particule minuscule pot perturba echilibrul intern al organismului, afectând atât sănătatea fizică, cât și cea mentală.

Experții au numit rezultatele „semnificative”, afirmând că acesta este primul studiu pe oameni care demonstrează că microplasticele pot altera microbiomul intestinal.

”Bărbați pe Mătăsari”, festivalul care readuce atmosfera boemă a Bucureștiului. ”E un alt tip de experiență, nu ca la mall”

Sursa: Daily Mail

Etichete: cancer, apa, microplastic, sticla, expirare,

Dată publicare: 11-10-2025 20:43

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații

Sexualitatea umană a fost întotdeauna un spațiu unde cultura, normele sociale și tehnologia s-au intersectat.

Dispareunia - cum durerea ajunge să înlocuiască plăcerea
Stiri Sanatate
Dispareunia - cum durerea ajunge să înlocuiască plăcerea

În multe contexte, durerea, fie că vorbim despre durere genitală, pelvină sau menstruală a fost ignorată sau minimalizată, ceea ce are consecințe serioase asupra sănătății fizice sau psihice

Studiu: Consumul regulat de fructe ar putea avea un rol important în protejarea plămânilor
Stiri Sanatate
Studiu: Consumul regulat de fructe ar putea avea un rol important în protejarea plămânilor

Consumul regulat de fructe ar putea proteja plămânii de efectele nocive ale poluării, arată un studiu realizat în Marea Britanie.

Recomandări
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Top citite
1 sexting - sexualitatea in era digitala
Shutterstock
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
2 stele binare
Shutterstock
Stiri Stiinta
Stelele binare, care orbitează una în jurul celeilalte, schimbă tot ce se știa despre galaxia noastră
3 Tennessee
AFP
Stiri externe
Mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute în urma unei explozii la o fabrică de explozivi din Tennessee
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28