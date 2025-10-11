De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism

Apa minerală îmbuteliată are de obicei o dată de expirare cuprinsă între 18 luni și doi ani, însă această dată nu se referă la apa propriu-zisă, ci la sticla de plastic.

Deși este puțin probabil ca apa îmbuteliată să se „strice” înainte de a o consuma, experții avertizează că plasticul în care este păstrată se poate degrada în timp, crescând potențial riscul de cancer, scrie Daily Mail.

În acest interval, apa ar trebui să își păstreze gustul și calitatea, însă consumul după termenul indicat ar putea crește riscul de ingerare a microplasticelor dăunătoare, care au fost asociate cu cazuri de cancer de colon, leziuni cerebrale și infertilitate.

Ce se întâmplă cu apa după data de expirare

Deși experții de la Natural Hydration Council susțin că apa rămâne sigură pentru consum după această dată, alți specialiști avertizează că microplasticele periculoase pot ajunge în apă încă din timpul procesului de producție, iar numărul lor crește pe măsură ce plasticul se degradează.

Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic care pot măsura chiar și doar doi micrometri — adică două miimi de milimetru.

Studii recente au descoperit microplastice în țesutul pulmonar uman, în placente, în laptele matern și chiar în sânge, stârnind îngrijorări legate de cât de adânc pot pătrunde în organism.

Dr. Sherri Mason, cercetător care colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a declarat: „Există legături între expunerea la aceste particule și creșterea incidenței anumitor tipuri de cancer, scăderea numărului de spermatozoizi și creșterea cazurilor de ADHD și autism. Știm că aceste efecte sunt asociate cu substanțe chimice sintetice din mediu, iar plasticul este un mijloc prin care aceste chimicale ajung în corpul nostru.”

Deși Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor susține că majoritatea microplasticelor sunt eliminate de organism, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură avertizează că unele particule pot pătrunde în fluxul sangvin și se pot depune în organe vitale.

Tot mai multe dovezi leagă microplasticele de neurotoxicitate, inflamație cronică și dereglări hormonale și metabolice. Un nou studiu, condus de dr. Sara Sajedi, expert în managementul mediului la Universitatea Concordia, a constatat că persoanele care consumă regulat apă îmbuteliată — chiar și înainte de data de expirare — ingerează aproximativ 900.000 de particule de microplastic mai mult pe an decât cei care beau apă de la robinet.

Sajedi a descris riscurile pentru sănătate cauzate de sticlele de plastic de unică folosință drept „grave” și a cerut o mai mare conștientizare a acestei „probleme urgente”. Ea a explicat: „Microplasticele pot contribui la dezechilibre intestinale, pot perturba flora bacteriană și pot provoca boli respiratorii atunci când sunt inhalate. Aceste riscuri cronice evidențiază importanța recunoașterii și reducerii impactului nano- și microplasticelor asupra sănătății umane.”

Gustul și mirosul apei ar putea fi schimbate

Specialiștii avertizează, de asemenea, că apa îmbuteliată consumată după data de expirare poate deveni neplăcută la gust, deoarece particulele de polietilen tereftalat (PET) se descompun în timp, afectând gustul și mirosul apei.

Totuși, se consideră că particulele PET nu conțin substanțe chimice nocive precum ftalații sau BPA. Însă dacă sticlele de plastic sunt păstrate la căldură, expuse la soare sau lângă substanțe cu miros puternic, calitatea plasticului se poate degrada mai rapid, contaminând apa din interior.

Plasticele PET sunt, de asemenea, „respirabile”, ceea ce înseamnă că, în timp, cantități mici de apă pot evapora din sticlă, permițând particulelor din exterior să pătrundă în interiorul acesteia.

Această avertizare vine după un alt studiu alarmant, publicat la începutul săptămânii, care sugerează că microplasticele din ambalajele alimentare pot deteriora intestinul — crescând riscul de cancer de colon și depresie.

Descoperirea aparține cercetătorilor australieni, care au analizat mostre de scaun de la voluntari sănătoși și au constatat că microplasticele pot modifica activitatea microbiană intestinală. Unele dintre aceste modificări seamănă cu cele observate anterior la pacienți cu depresie și cancer de colon, sugerând că aceste particule minuscule pot perturba echilibrul intern al organismului, afectând atât sănătatea fizică, cât și cea mentală.

Experții au numit rezultatele „semnificative”, afirmând că acesta este primul studiu pe oameni care demonstrează că microplasticele pot altera microbiomul intestinal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













