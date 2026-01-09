Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene, a mai precizat premierul.

La finalul primelor 11 luni de anul trecut, investițiile guvernamentale din fonduri proprii( de la bugetul României, fără a lua în calcul banii europeni) au fost de 51,1 miliarde de lei în scădere cu 6% față de nivelul de 54,4 de miliarde de lei atins în perioada similară a anului precedent.

Ilie Bolojan a anunțat într-o postare pe Facebook cele mai mari investiţii pentru dezvoltare din ultimii ani.

”Investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene”.

În primele șase luni ale lui 2025, din investiţii de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene”, scrie Bolojan în postare.

Şeful Executivului arată că în ultimele șase luni ale anului 2025 investiţiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene.

”Cum am reuşit acest rezultat fără precedent: utilizarea eficientă a fondurilor europene; programare bugetară naţională riguroasă; asigurarea resurselor financiare necesare; prioritizarea investiţiilor europene; adoptarea reformelor care au facilitat accesarea şi utilizarea acestor finanţări. Este rezultatul unui efort de echipă. Mulţumesc colegilor din guvern şi ministere, ADR-urilor, autorităţilor locale, beneficiarilor privaţi, constructorilor, proiectanţilor, consultanţilor şi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiţii pentru modernizarea României”, mai spune Ilie Bolojan.

