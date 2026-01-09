Noi proteste în SUA. Împușcarea mortală a unei americance de 37 de ani de către Serviciul de Imigrație a scos lumea în stradă

La Minneapolis și în alte mari orașe americane au continuat protestele după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație.

Între timp, două persoane au fost rănite într-un alt incident armat care a implicat agenți federali, de data aceasta în Portland, Oregon.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că incidentul din Portland a avut loc în timpul unui control rutier, iar un membru al unei bande venezuelene ar fi „încercat să calce” agenți cu mașina. Un bărbat și o femeie au fost împușcați și răniți. Bărbatul a sunat la urgențe.

Primarul democrat al orașului Portland a pus la îndoială versiunea autorităților federale.

Keith Wilson, primarul orașului Portland,: „Facem apel către Serviciul de imigrație (ICE) să oprească toate operațiunile din Portland până când poate avea loc o investigație completă și independentă.”

Iar oamenii s-au adunat la sediul din oraș al agenției federale pentru a protesta. Au avut loc mai multe arestări.

Pe de altă parte, autoritățile au oferit versiuni diferite privind împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, la Minneapolis. Femeia de 37 de ani avea trei copii și era născută în Statele Unite.

Potrivit administrației Trump, ea ar fi încercat să dea cu mașina peste agenții federali.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Într-o anumită măsură mă simt foarte, foarte trist pentru această femeie, nu doar pentru că și-a pierdut viața, ci pentru că cred că este o victimă a ideologiei de stânga. Ce mamă tânără se prezintă și decide că își va arunca mașina în fața agenților ICE care aplică legea? Trebuie să fii puțin spălat pe creier.”

Oficialii locali – reprezentând Partidul Democrat – afirmă că femeia nu reprezenta niciun pericol.

Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota: „Nu pot să înțeleg cum guvernul federal, chiar și directoarea Homeland Security, au stabilit deja cine este această persoană, care a fost motivul ei, și ea nici măcar nu fusese scoasă din vehicul.”

A apărut o dispută și în privința investigării incidentului – dacă poliția federală FBI deține sau nu controlul anchetei.

