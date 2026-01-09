Hotelierii de la munte se plâng de încasări mai mici după sărbători: „Noi nu am scumpit direct proporţional cu inflaţia”

Muntele a atras mai puțini turiști de sărbători, iar stațiunile au fost mai libere decât în anii trecuți.

Lipsa zăpezii din decembrie și prețurile mari pentru mulți i-au făcut pe unii români să renunțe la vacanța la munte. Hotelierii vorbesc despre un sezon mai slab și încasări mai mici.

Peste 38.000 de turiști au fost, de sărbători, în stațiunile de la munte - arată cifrele Federației patronatelor din Turismul Românesc. Gradul de ocupare a fost cu aproximativ 20% mai mic decât în urmă cu un an.

Corina Martin, Federația Patronatelor din Turism: „S-au vândut mai puține vacanțe, ceea ce a adus încasări mai mici pentru industria ospitalității din destinațiile montane din România. În timpul sezonului de sărbători nu se întâmplă în mod normal așa.”

Lipsa zăpezii din decembrie și prețurile au fost printre motivele care i-au făcut pe unii români să renunțe la vacanța la munte.

Gabriel Roșca, administratorul unui hotel: „Comparând această perioadă cu anul trecut, cu siguranţă a fost una mai slabă pentru că ştim foarte bine, tarifele au crescut şi noi nu am scumpit direct proporţional cu inflaţia. Pe profit, este mult mai mic.”

Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că, în medie, un turist care a ajuns la munte de sărbători a cheltuit o mie de lei pe zi. Banii s-au dus pe cazare, mâncare, transport și schi. Cei mai mulți turiști au fost pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov. În clasamentul preferințelor au urmat stațiunile din Cluj, Sibiu, Rânca și Transalpina.

Le-a mers mai bine hotelurilor care au facilități SPA - care au compensat lipsa activităților când nu a fost zăpadă.

Jean Tatu, administratorul Domeniului Schiabil Șureanu: „Procentul de cazare în spațiile ce au avut apă, restaurante și bar a fost de peste 90%, iar în timp ce în pensiunile și spațiile mai mici am avut undeva peste 70%.”

Corespondent PROTV: „Pentru că suntem în plin sezon de schi și acum zăpadă este, prețurile nu vor scădea curând. Hotelierii spun că vor anunța reduceri abia de la finalul lunii februarie sau chiar început de martie.”

În februarie sunt programate și vacanțele de schi pentru copii, iar hotelierii speră că vor veni mai mulți turiști.

