O ploieșteancă ce încerca a treia oară să ia permisul a intrat într-un instructor și două mașini, până să iasă din parcare

Stiri Sociale
14-10-2025 | 13:38
Incident la examenul pentru obținerea permisului de conducere în Ploiești. O femeie care susținea proba practică a lovit un instructor auto și a avariat două autoturisme în încercarea de a scoate mașina din parcare.  

autor
Marilena Iordache

Femeia de 45 de ani, care era la a treia încercare de a obține permisul de conducere, abia urcase la volan. În dreapta ei se afla polițistul examinator.

Accidentul s-a produs la pornirea de pe loc. Mașina avea, se pare, roțile virate și s-a îndreptat spre dreapta, unde se afla un instructor auto.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Bărbatul de 58 de ani a fost prins între autoturism și un alt vehicul. Cu picioarele strivite, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Anchetatorii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Deocamdată nu au putut preciza dacă vizată va fi femeia aflată la volan, polițistul examinator sau amândoi.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, ploiești, masini, examen auto, lovit, instructor, soferita,

Dată publicare: 14-10-2025 13:36

