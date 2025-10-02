O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat

Incident în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu. O șoferiță de 33 de ani nu și-a asigurat corespunzător mașina în parcare și, la un moment dat, autoturismul s-a pus singur în mișcare.

A trecut prin bariera automată a parcării și a izbit un autoturism parcat. Mașina lovită a fost împinsă și a căzut de la doi metri înălțime, pe un bulevard.

Nu au fost persoane rănite, iar pagubele materiale care vor fi suportate de firmele de asigurări.

Șoferița a fost amendată de 810 lei.

