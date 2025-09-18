Momentul în care șoferița beată și cu permisul anulat a ucis un bărbat cu bolidul și a fugit de la fața locului. VIDEO

18-09-2025 | 19:22
Este anchetă în Ilfov, după ce o tânără de 29 de ani a accidentat mortal miercuri noapte, un bărbat, în orașul Popești-Leordeni, lângă București. Șoferița a fugit de la fața locului și a fost găsită joi dimineața, într-o parcare de pe autostrada A0.

Cristina Dobre

Era băută și avea permisul de conducere anulat, spun polițiștii. Momentul fatal a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Aflată la volanul unei mașini puternice, femeia s-ar fi deplasat cu viteză dinspre localitatea Popești-Leordeni spre Capitală. Din această cauză, a pătruns pe contrasens și pe o stradă din localitate l-a spulberat pe un bărbat de 54 de ani care circula pe un moped.

După impact, tânăra a plecat de la locul accidentului fără să oprească, iar un martor a sunat la 112, anunțând că o persoană a fost aruncată în afara șoselei și zace fără suflare.

Șoferița depistată cu alcoolemie ridicată

Corespondent PROTV: „Polițiștii de la Serviciul Rutier Ilfov au găsit-o pe șoferița de 29 de ani abia de dimineață, la ora 11:30, într-o parcare de pe autostrada A0. Agenții au descoperit că aceasta avea permisul de conducere anulat, iar când au testat-o cu aparatul alcooltest, au constatat că, la câteva ore de la accident, avea o alcoolemie de 0,66 la mie alcool pur în aerul expirat.”

Citește și
accident pitesti
Mașina familiei care a murit lângă Pitești a fost filmată chiar înainte de accident. Ce se vede în imagini

Femeia a fost dusă la INML pentru recoltarea de probe biologice, apoi polițiștii au condus-o la Inspectoratul de Poliție Ilfov, pentru audieri.

Mașina pe care o conducea femeia este a unui apropiat. Iar permisul i-a fost anulat după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului.

Cazul a intrat în atenția procurorilor de la Parchetul Cornetu. Aceștia fac cercetări pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice, cu un permis care nu era valabil.

