O mașină a intrat într-un restaurant din SUA peste doi influenceri care se filmau când mâncau. Șoferița încurcase pedalele
Momente dramatice, surprinse într-un restaurant din statul american Florida. Doi influenceri culinari care se filmau în timp ce luau masa au fost loviți de un autoturism de teren, care a intrat în peretele restaurantului.
La volanul mașinii era o femeie care le-a declarat polițiștilor că a crezut că a tras frâna de mână, însă a pierdut controlul mașinii.
Cei doi au scăpat cu viață și fără răni grave, dar au ajuns la spital cu tăieturi care au necesitat mai multe copci. Întâmplarea, descrisă de cuplu drept o experiență aproape fatală, a devenit virală online.
Sursa: Pro TV
Etichete: masina, Florida, restaurant, influencer, lovit,
Dată publicare:
20-08-2025 08:16