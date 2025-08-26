O ambulanță care transporta un bebeluș înecat cu sirop a fost lovită de o mașină condusă de o șoferiță neatentă, în Timișoara

O ambulanță în misiune, care transporta la spital un bebeluș de doar o lună aflat în stare critică a fost lovită de o mașină pe un bulevard din Timișoara.

Șoferița de 30 de ani nu ar fi acordat prioritate autospecialei într-o intersecție. Femeia și o asistentă au fost rănite.

Accidentul s-a petrecut luni seara, în jurul orei 19.

Șoferița de 30 de ani a intrat pe culoarea verde a semaforului într-o intersecție din apropierea Complexului Studențesc din Timișoara.

Atunci a lovit ambulanța, care circula cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Autospeciala transporta la spital un bebeluș de doar o lună, care s-ar fi înecat cu sirop, spun surse din anchetă.

Imediat, la fața locului au ajuns salvatorii.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială și un băiețel de o lună care se afla tot în autospecială au fost răniți și transportați la spital.”

Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș: „O victimă de sex feminin cu traumatism cranio-cerebral din autoturism și o victimă de sex feminin cu dureri cervicale, asistenta medicală de pe ambulanță.”

Ambii conducători auto au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero.

Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

