O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația
O șoferiță de 46 de ani din Brăila a avut ghinion la cumpărături. Când să plece acasă, a intrat cu mașina în geamurile unui magazin. Parcase autoturismul în fața clădirii.
Cel mai probabil potrivit polițiștilor, femeia a încurcat frâna cu accelerația. Conducătoarea auto a fost verificată cu etilotestul, rezultatul fiind zero.
Din fericire, au rezultat doar pagube materiale. Pe lângă o sperietură zdravănă, femeia s-a ales și cu o amendă de 810 lei.
Sursa: Pro TV
Etichete: accident, amendă, braila, magazin, politie,
Dată publicare:
10-10-2025 08:32