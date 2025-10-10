O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația

10-10-2025 | 08:32
O șoferiță de 46 de ani din Brăila a avut ghinion la cumpărături. Când să plece acasă, a intrat cu mașina în geamurile unui magazin. Parcase autoturismul în fața clădirii.

Marius Grama

Cel mai probabil potrivit polițiștilor, femeia a încurcat frâna cu accelerația. Conducătoarea auto a fost verificată cu etilotestul, rezultatul fiind zero.

Din fericire, au rezultat doar pagube materiale. Pe lângă o sperietură zdravănă, femeia s-a ales și cu o amendă de 810 lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, amendă, braila, magazin, politie,

Dată publicare: 10-10-2025 08:32

