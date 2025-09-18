O șoferiță de 29 de ani din București a condus băută și cu permisul anulat, a omorât un bărbat și a plecat de la locul faptei

Stiri actuale
18-09-2025 | 15:08
politia romana
Shutterstock

O femeie de 29 de ani din Bucureşti este suspectată că a condus un autoturism deşi are permisul anulat şi consumase alcool, iar în oraşul Popeşti-Leordeni a intrat pe sensul opus de mers şi a lovit o persoană de 54 de ani, care circula pe un moped.

autor
Stirileprotv

Victima a murit, fiind găsită pe marginea drumului. Tânăra a plecat de la locul accidentului, fiind găsită mai târziu de poliţişti, într-o parcare. Ea se află în custodia autorităţilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, joi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Popeşti-Leoedeni, se află o persoană decedată, în afara părţii carosabile.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov au stabilit o persoană nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde ar fi acroşat o persoană de 54 de ani, care se deplasa pe un moped.

Ulterior, poliţiştii rutieri au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, într-o parcare de pe Autostrada A0, fiind vorba despre o femeie de 29 de ani, din municipiul Bucureşti, care are dreptul de conducere suspendat.

Citește și
apa brasov
Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net

Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere unui autovehicul având permisul de conducere anulat, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

”La acest moment persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Ilfov.
 

Sursa: News.ro

Etichete: accident, Popesti Leordeni, sofer,

Dată publicare: 18-09-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net
Stiri actuale
Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net

Procurorii anticorupție fac percheziții la 10 adrese din Brașov, într-un dosar care-i vizează, printre alții, pe managerul Companiei de Apă și pe un vicepreședinte al Consiliului Județean.

Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat
Stiri actuale
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru înşelăciune, fals informatic şi operaţiuni financiare frauduloase, după ce l-a înşelat pe un bărbat din Rovinari, județul Gorj.

„Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Un bărbat din Cluj a fost arestat după ce şi-a ameninţat cu moartea fosta iubită
Stiri actuale
„Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Un bărbat din Cluj a fost arestat după ce şi-a ameninţat cu moartea fosta iubită

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea şi cu divulgarea de imagini compromiţătoare, pentru a-i cere să se împace cu el.

Recomandări
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Septembrie 2025

49:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28