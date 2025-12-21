Numărul pensionarilor din România a crescut cu mii de persoane într-o singură lună. Cât este pensia medie

21-12-2025
Un număr de 4.695.280 de pensionari era înregistrat în noiembrie 2025 în România, cu 2.668 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.777 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cristian Anton

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,037 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 537.539 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.059 de persoane, dintre care 2.160.049 femei, în timp ce pensia medie era de 3.107 de lei.

Mai puțin de 100 de pensionari au primit ajutor social

Pensie anticipată au primit, în noiembrie 2025, un număr de 68.497 de persoane (2.614 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 398.708 de persoane (pensie medie de 1.097 lei), dintre care 46.013 de persoane pentru gradul I de invaliditate (961 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 445.919 persoane (1.503 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 97 pensionari (540 de lei, în medie).

Sursa: Agerpres

Îmbătrânirea populației ridică tot mai multe provocări economice, în timp ce numărul angajaților care susțin plata pensiilor scade.

