Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

11-12-2025 | 09:33
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Ioana Andreescu

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, la B1 TV, despre reglementarea pensiilor militare și a afirmat: „Sunt abordări diferite, sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii, dar ce trebuie să le spunem corect oamenilor, nu mai putem să susținem pensionari la 48, 50, 52 de ani.

Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră și pentru bugetele de pensii din anii următori, când generațiile noastre de 450.000 de oameni vor ieși la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că vârsta de pensionare ar trebui urcată cât mai aproape de 65 de ani.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm și să reducem posibilitățile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani și să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ține de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ținând cont, într-adevăr, de specific”, a mai declarat premierul.

Acesta a precizat că „una este să lucrezi într-un birou și poți să stai liniștit până la 65 de ani și alta este să fii în operativ, să fii, de exemplu, în stradă la Jandarmerie, să trebuiască să porți sistemul de protecție pe tine și să te confrunți cu manifestanții, unii mai pașnici, alții mai agresivi”.

„Sunt poziții diferite de care trebuie ținut cont și, la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă, și aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că aceasta este singura modalitate pentru a avea pensii stabile în România.

„E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile și pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Gândiți-vă că suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de populație activă implicată în economie. Și nu putem încasa impozite din care să finanțăm ceva în sectorul public, de la o școală mai bună, de la un spital care tratează mai bine, decât luând impozite de la oamenii care lucrează în România”, a subliniat Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care stabilește condițiile de pensionare pentru magistrați, dar și noul calcul al pensiei, noul termen de soluționare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.

Proiectul de lege, care a făcut parte și din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanța a stabilit că este neconstituțional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Sursa: News.ro

