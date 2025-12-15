Din ce în ce mai greu să asigurăm pensiile. Topul județelor cu mult mai mulți pensionari decât angajați

Îmbătrânirea populației ridică tot mai multe provocări economice, în timp ce numărul angajaților care susțin plata pensiilor scade.

Potrivit datelor de la Statistică, raportul dintre pensionari și salariați este acum de 8 la 10 însă există diferențe majore de la un județ la altul. Un raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare arată că îmbătrânirea populației frânează creșterea economică în unele state din Europa.

Indiferent că au lucrat la stat, în privat, în agricultură sau în sistemul militar, România numără, în prezent, 4,9 milioane de pensionari în creștere cu 3 mii de persoane față de trimestrul trecut, dar cu 44 de mii mai puțini, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși există un dezechilibru major, iar în România la fiecare 10 salariați sunt 8 pensionari. În aproape jumătate dintre județele țării, pensionarii sunt însă mai numeroși decât angajații, în special în zonele din sud și est.

Județele cu mai mulți pensionari decât salariați

De exemplu, în Teleorman sunt 14 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui 13 pensionari la 10 angajați. La fel stau lucrurile și în Botoșani sau Giurgiu.

În schimb, în București și județul Ilfov, raportul este de 4 pensionari la 10 salariați. Lucrurile stau bine și în județul Cluj, Timiș sau Sibiu, unde numărul celor ieșiti la pensie nu pune o presiune atât de mare pe buget.

Într-un raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, economiștii avertizează că îmbătrânirea populației și scăderea numărului de persoane active riscă să încetinească economia, iar PIB-ul pe cap de locuitor nu ar mai crește în același ritm până în 2050. Specialiștii vorbesc de creșterea vârstei de pensionare ori alte măsuri care să le permită oamenilor să lucreze mai mult timp.

La nivelul Uniunii Europene, 13% din populație continuă să lucreze după pensionare. În România, procentul este de doar 1,7% — printre cele mai mici din Europa.

Radu Nechita, profesor de economie: Cârpelile vor fi făcute exact ca și până acum: vor mai mări contribuțiile, vor prelungi durata de viață și vor ronțăi iar valoarea punctului nu va crește. Soluțiile sunt transformarea acestei soluții colective prin readucerea ei la nivel individual banii contribuțiile noastre să nu fie aruncate intr-un ceaun comun, să fie conturi individuale și am câștiga mult mai mult dacă noi am plăti toată contribuția noastră la Pilonul 2.

În România, în trimestrul al treilea din 2025, pensia medie lunară a ajuns la 2.941 lei. Față de același trimestru al anului trecut, veniturile vârstnicilor au crescut cu 13,9%, asta și ca urmare a procesului de recalculare. În acest an, pensiile au fost înghețate, iar surse din Casa de Pensii susțin că nici pentru la anul viitor nu sunt luate în calcul alte creșteri.

