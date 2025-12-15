Crește numărul pensionarilor din România. Cât încasează, în medie, vârstnicii din cele mai „bogate” și „sărace” județe

15-12-2025 | 11:05
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, arată datele INS.

 

Adrian Popovici

Conform sursei citate, în trimestrul III 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,569 milioane persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent, conform Agerpres.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent. Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%.

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, în trimestru III din acest an numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 13,9% , respectiv cu 14,5%.

Numărul de pensionari în creștere

De asemenea, date INS arată că numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faţă de trimestrul precedent, cu 0,3% şi respectiv cu 0,1%.

Potrivit statisticii oficiale, pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 2,1%.

Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768 milioane bărbaţi şi 2,167 milioane femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,425 milioane bărbaţi (80,6% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1,734 milioane femei (80,0% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Opt pensionari la fiecare zece angajați

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câştigul salarial mediu net (59,6% în trimestrul precedent).

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.331 de lei (2.229 lei în judeţul Botoşani, 2.266 lei în judeţul Vrancea şi 2.276 lei în judeţul Giurgiu faţă de 3.560 lei în Municipiul Bucureşti, 3.505 lei în judeţul Hunedoara şi 3325 lei în judeţul Braşov).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaţilor în cazul principalelor categorii de pensii, chiar şi pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaţilor. Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaţilor, în cadrul acestei categorii înregistrându-se şi cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat doar 48,0% din cea a bărbaţilor. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor sunt în categoria pensiei anticipate (3.761 lei pentru femei faţă de 4.105 lei pentru bărbaţi).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care: 836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat; 52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori; 3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

Sursa: Agerpres

