Cea mai tristă fraudă. Pensionarii din România încep să fie furați de propriile rude

10-11-2025 | 12:34
Pensionari
Un nou fenomen de fraudă se răspândește în România, fără atacuri informatice sau scheme sofisticate de extorcare. Este vorba despre pensionari cărora rudele le fură banii de pensie, prin accesul direct, bazat pe încredere, la aplicațiile bancare.

Cristian Anton

Un nou mod de operare în cazurile de furt din conturile de pensii capătă amploare în România, iar hoții nu mai folosesc metode informatice complexe, ci profită de accesul direct pe care l-au primit, în calitate de rude apropiate, la telefoanele și aplicațiile bancare ale persoanelor în vârstă, scrie Profit.

Într-un caz semnalat recent în Gorj, o tânără de 25 de ani și-a înșelat propria bunică, o femeie de 75 de ani, reușind să retragă peste 77.000 de lei din pensia acesteia, prin intermediul aplicației mobile a băncii. Fără a sparge vreun sistem informatic, tânăra a efectuat timp de doi ani tranzacții repetate, folosind accesul direct la contul victimei.

Poliția spune că metoda este nouă, iar fenomenul este în creștere la nivel național. Frauda nu se bazează pe atacuri informatice externe, ci pe relații de încredere. În cele mai multe cazuri, victimele își lasă telefoanele sau cardurile în grija copiilor sau nepoților, care instalează aplicațiile bancare pe propriile dispozitive sau memorează datele de acces.

”Încrederea oarbă în rude poate deveni o vulnerabilitate financiară”

Spre deosebire de schemele de tip phishing sau apelurile false, aceste cazuri se petrec în interiorul familiei. Victima nu suspectează nimic luni sau chiar ani, pentru că tranzacțiile sunt mici, regulate și aparent justificate.

WhatsApp
„Câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri”. Noua tentativă de fraudă care face victime pe WhatsApp

Cazurile de fraudă care implică persoane în vârstă sunt deosebit de sensibile și ne arată cât de important este să fim atenți la securitatea digitală, dar și la cea umană. Vedem din ce în ce mai des situații care implică abuzul de încredere al unor persoane apropiate, care au acces direct la telefonul sau aplicația bancară a seniorilor”, a transmis BCR pentru sursa citată.

Astfel, persoane apropiate sau rude care par să ofere ajutor seniorilor ajung, de fapt, să le câștige încrederea și obțin access la conturile lor bancare. Ulterior, folosesc informațiile pentru a efectua tranzacții frauduloase și a le fura banii.

Anchetatorii avertizează că „încrederea oarbă în rude poate deveni o vulnerabilitate financiară”, iar băncile, deși nu pot controla situațiile domestice, îndeamnă clienții să trateze codurile de autentificare ca pe un bun personal, la fel de important ca actul de identitate.

Cursuri gratuite la Cluj pentru seniori: cum învață vârstnicii să se protejeze de fraudele online

