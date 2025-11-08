Câți pensionari mai are România în octombrie 2025. Pensia medie a crescut cu 2 bani față de septembrie

08-11-2025 | 09:54
Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puţini comparativ cu luna precedentă, arată datele centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

 

Astfel, potrivit Agerpres, pensia medie în octombrie a fost de 2.775 de lei, cu 2 bani în creștere față de luna septembrie..

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,021 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 540.718 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.775.635 de persoane, dintre care 2.156.560 femei, în timp ce pensia medie era de 3.104 de lei.

Pensie anticipată au primit, în octombrie 2025, un număr de 2.552 de persoane (3.656 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 69.543 de persoane (2.620 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 399.873 de persoane (pensie medie de 1.102 lei), dintre care 45.934 de persoane pentru gradul I de invaliditate (964 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 443.911 persoane (1.501 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).

Sursa: Agerpres

