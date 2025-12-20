Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Stiri Sociale
20-12-2025 | 19:31
Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

autor
Iulia Ciuhu,  Mariana Apostoaie

Totul, pentru a-i amuza pe copii, dar, mai ales, pentru a-i determina să fie cuminți până de Crăciun.

Într-o familie, elfii au primit numele de Aurel și Marcel și zilnic fac giumbușlucuri, spre amuzamentul copiilor.

Elena: ”A vrut să mănânce un fruct. Și i-a căzut asta în cap!”.

Vladimir: ”Dimineața, când mă trezesc să merg spre școală, să mă îmbrac, mă duc neapărat să văd ce năzdrăvanii au făcut”.

Totul a pornit în America în 2005, când a fost publicată cartea ”Elf on the Shelf” – ”Spiridușul de pe raft”. În poveste, jucăria le asculta dorințele celor mici și îi raporta lui Moș Crăciun cine a fost cuminte și cine nu.

Ana Badiu, mamă: ”Nu am vrut să devină un bau-bau, dar, totuși, speram să aibă un efect de disciplinare, dar nu, e mai mult amuzament, distracție în familie”.

Rețelele sociale sunt pline cu pozne ale elfilor, iar părinții din întreaga lume se întrec acum în idei.

”Copiii au nevoie și sunt atrași de mister”

Andreea Ciobotaru, expert social media: ”În străinătate sunt grupuri de Facebook cu peste un milion de participanți. Au început să apară și la noi grupuri care cresc mai încet. Provocarea în sine a generat un reach foarte mare”.

Ba chiar o școală din București a organizat o tombolă cu premii, pe rețelele sociale, la care s-au înscris peste 100 de părinți, care au trimis poze hazlii cu elfii.

Nicoleta Dinescu, director academic: ”Toate aceste lucruri frumoase au în spate și activități în limba engleză și jocuri și competiții”.

Psihologii spun că jocul poate fi benefic atâta timp cât cei mici nu se simt ”spionați” de elf.

Cristian Grigore, psiholog Institutul de Psihiatrie Socola Iași: ”Copiii au nevoie și sunt atrași de mister, de necunoscut, de supriză. Elful nu te supraveghează, ci mai degrabă te încurajează, elful este, mai degrabă, un personaj pozitiv, blând și bun, care caută să observe schimbările pozitive ale copilului și orice minim efort a făcut el”.

În caz contrar, copiii pot să devină anxioși.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, romania, copii, tradiții, moda, craciun, Elf,

Dată publicare: 20-12-2025 19:30

