Românii intră în febra cumpărăturilor de Crăciun. Prețurile sunt și cu 10% mai mari față de anul trecut

Vine Crăciunul, iar România a intrat în febra cumpărăturilor. De la piețele cu brazi până la magazinele pline de lumini și promoții, peste tot e plin de oameni agitați și grăbiți.

În funcție de dorințe, buget și timp, fiecare analizează cu mare atenție oferta și speră să bifeze toată lista în cel mai scurt timp.

Facem prima oprire în piețele de brazi. Mai mici sau mai mari, stufoși sau golași, ar fi pentru toată lumea. În realitate însă, „pretențiile mele sunt extrem de mari: un brad frumos, bogat, cu cetina tot verde”, ne explică o femeie plecată la cumpărături.

Pomul trebuie să mulțumească toate gusturile, așa că alegerea s-a făcut, după caz, printr-un apel video acasă.

Un brad mai mic costă 80-90 de lei, însă prețul urcă în funcție de dimensiune și de cât de bogată este coroana.

După ce bradul este pus la adăpost, atenția se mută spre cadouri. În centrele comerciale, aglomerația crește văzând cu ochii. Pentru unii, Moșul scapă ușor, cu idei simple, dar pentru alții, alergătura abia începe.

Nici mâncarea nu e lăsată la voia întâmplării. Puțini vor scăpa anul acesta de gătit.

Scumpirile din ultima perioadă îi pun în mare dificultate pe oameni care sunt mai atenți la fiecare cheltuială. În medie, potrivit Institutului Național de Statistică, prețurile sunt mai mari cu aproape 10% față de 2024.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













