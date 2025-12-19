Investigație în armata germană, după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versuri ale imnului folosit de naziști

Ministerul german al Apărării investighează un incident petrecut la o petrecere de Crăciun a armatei, unde militari ar fi cântat versuri asociate perioadei naziste din vechiul imn al Germaniei.

Un purtător de cuvânt al armatei germane a declarat acestei agenţii de presă că a fost lansată o "investigaţie disciplinară extinsă", ce priveşte de asemenea un furnizor civil de servicii care a organizat petrecerea, la care au participat circa o mie de persoane. "Interpretarea muzicală a primei strofe din imnul naţional al Germaniei nu este nicidecum compatibilă cu valorile noastre", a indicat acelaşi purtător de cuvânt.

Versurile piesei "Cântecul germanilor" au fost scrise de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în anul 1841. Versurile primei strofe au fost folosite în scopuri propagandistice de nazişti în anii '30 şi '40. Astăzi, este folosită în imnul naţional al Germaniei numai a treia strofă, ce conţine versul "Unitate şi dreptate şi libertate". Totuşi, celelalte strofe ale piesei, deşi nefolosite în imn, nu sunt interzise din punct de vedere legal.

Incidentul a avut loc pe 11 decembrie la cazarma unei şcoli de subofiţeri din oraşul Delitzsch, în parte de est a Germaniei. Deşi a treia strofă obişnuită a imnului naţional urma să fie cântată, un DJ civil a pus controversata primă strofă. Comandantul unităţii militare a ordonat apoi să fie cântat imnul naţional obişnuit şi le-a raportat superiorilor incidentul în aceeaşi seară.

