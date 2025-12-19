Investigație în armata germană, după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versuri ale imnului folosit de naziști

Stiri externe
19-12-2025 | 20:53
soldati germani, armata germania
AFP

Ministerul german al Apărării investighează un incident petrecut la o petrecere de Crăciun a armatei, unde militari ar fi cântat versuri asociate perioadei naziste din vechiul imn al Germaniei.

autor
Ioana Andreescu

Un purtător de cuvânt al armatei germane a declarat acestei agenţii de presă că a fost lansată o "investigaţie disciplinară extinsă", ce priveşte de asemenea un furnizor civil de servicii care a organizat petrecerea, la care au participat circa o mie de persoane. "Interpretarea muzicală a primei strofe din imnul naţional al Germaniei nu este nicidecum compatibilă cu valorile noastre", a indicat acelaşi purtător de cuvânt.

Versurile piesei "Cântecul germanilor" au fost scrise de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în anul 1841. Versurile primei strofe au fost folosite în scopuri propagandistice de nazişti în anii '30 şi '40. Astăzi, este folosită în imnul naţional al Germaniei numai a treia strofă, ce conţine versul "Unitate şi dreptate şi libertate". Totuşi, celelalte strofe ale piesei, deşi nefolosite în imn, nu sunt interzise din punct de vedere legal.

Incidentul a avut loc pe 11 decembrie la cazarma unei şcoli de subofiţeri din oraşul Delitzsch, în parte de est a Germaniei. Deşi a treia strofă obişnuită a imnului naţional urma să fie cântată, un DJ civil a pus controversata primă strofă. Comandantul unităţii militare a ordonat apoi să fie cântat imnul naţional obişnuit şi le-a raportat superiorilor incidentul în aceeaşi seară.

Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, armata,

Dată publicare: 19-12-2025 20:53

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
O școală din Germania le-a interzis elevilor accesul cu scobitori, după apariția unui trend periculos pe TikTok
Stiri Diverse
O școală din Germania le-a interzis elevilor accesul cu scobitori, după apariția unui trend periculos pe TikTok

Conducerea unei școli din München a transmis părinților că scobitorile sunt interzise pe terenul instituției și a cerut personalului să aplice strict măsura, pentru a preveni extinderea unui nou trend în rândul elevilor.

Iarna românilor prinde gust abia când sunt gata cârnații. Transformarea spectaculoasă a rețetelor începe însă din Germania
Stiri Sociale
Iarna românilor prinde gust abia când sunt gata cârnații. Transformarea spectaculoasă a rețetelor începe însă din Germania

La noi, la români, iarna prinde cu adevărat gust abia atunci când sunt gata cârnații.

Un îngrijitor de școală din Germania și-a drogat, filmat și abuzat sexual soția timp de ani de zile. Ce pedeapsă a primit
Stiri Virale
Un îngrijitor de școală din Germania și-a drogat, filmat și abuzat sexual soția timp de ani de zile. Ce pedeapsă a primit

Un bărbat din Germania a fost găsit vinovat de faptul că și-a drogat și violat soția inconștientă timp de ani de zile și a distribuit pe internet înregistrări video ale actelor sale, într-un caz care a fost comparat cu procesul lui Pelicot din Franța.

Recomandări
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025
Stiri Sociale
Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Decembrie 2025

56:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28