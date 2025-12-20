Scrisori pentru Moș Crăciun și concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Distracția continuă până pe 28 decembrie

Stiri Diverse
20-12-2025 | 08:21
Mai sunt doar câteva zile până când Moș Crăciun se va strecura tiptil în casele din întreaga lume și va lăsa darurile sub brad. Dar, pe ultima sută de metri, încă ascultă dorințele a mii de copii.

autor
Iulia Fătu,  Teodora Nica

La căsuța lui de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, listele de cadouri curg pe bandă rulantă. Însă nu e loc de supărare, pentru că bătrânul primește la schimb câte un zâmbet, o îmbrățișare sau chiar o poezie.

Se spune că o astfel de mărturisire poate „achita” fapta. Iar, în schimbul sincerității, simpaticul bătrânel așteaptă instrucțiunile pentru seara cea mare.

Dorințele celor mici

Eva: „Îmi doresc un ceas electronic, un Lego și un pix special pentru tabletă.”
Reporter: „Cum a fost întâlnirea cu Moșul?”
Eva: „Super, mi-a plăcut foarte mult.”

Adelina: „Am 6 ani și sunt cuminte. Îmi place mult de Moș.”
Reporter: „I-ai dat o scrisoare?”
Adelina: „Da.”
Reporter: „Și ce i-ai scris acolo?”
Adelina: „Te iubesc, Moșule.”

Moș Crăciun Geneva
Moș Crăciun își testează sania deasupra Lacului Geneva. A fost surprins zburând la un târg de Crăciun

Reporter: „Ai fost cuminte?”
Vlad: „Așa și așa...”
Reporter: „Ce i-ai spus că îți dorești?”
Vlad: „Un tir Hot Wheels Dragon și un tir în care îi dai un dinte și îi cade.”

Au fost, în total, șase ore de ascultat dorințe. Nu au lipsit nici ședințele foto.

Programul lui Moș Crăciun

Moș Crăciun va rămâne în Piața Constituției până pe 24 decembrie. Apoi, va pleca să le ofere cadouri copiilor din întreaga lume.

Cât timp cei mici visau la costume hazlii și jucării în trend, adulții aruncau priviri insistente către căsuțele cu mâncare tradițională. Nu au rezistat și, într-un final, s-au așezat la coadă.

Femeie: „De toate pentru toți, din toate câte puțin. Frigărui, mămăliguță cu brânză, cartofi prăjiți, oaie, cârnați, cârnăciori.”

Cristina, bucătar: „Pomana porcului, carne la garniță, pastramă de berbecuț, cârnați de Pleșcoi, avem sarmale, bulz, varză călită, turte de casă, șorici, jumări.”

Concert și distracție pentru toți

Seara a fost completată de un concert, care a mulțumit ambele tabere.

Copil: „Foarte tare, cel mai frumos.”
Reporter: „Care e melodia ta preferată?”
Copil: „Îmi plac toate la fel de mult.”

Reporter: „Vă place concertul?”
Femeie: „Da, sigur. Sunt plăcut impresionată. Îmi place, e frumos.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Copiii și adulții se mai pot bucura la târgul din Piața Constituției de caruselul cu etaj, sania zburătoare și Santa’s Express, dar și de o priveliște din roată, care va completa experiența sărbătorilor de iarnă.”

Fete: „Foarte frumos. Am luat ciocolată caldă, ne-am dat în toate nebuniile de pe aici.”

Distracția continuă în fiecare zi, până pe 28 decembrie – adică și după plecarea lui Moș Crăciun.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, targ de craciun,

Dată publicare: 20-12-2025 08:16

