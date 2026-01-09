Globurile de Aur dau startul sezonului premiilor la Hollywood. Când are loc gala și unde poate fi văzută live

Până la Oscaruri, cea mai importantă petrecere de la Hollywood va avea loc duminică noaptea, la Los Angeles.

Decernarea Globurilor de Aur va avea loc în noaptea de 12 ianuarie, iar transmisiunea live începe la ora 03:00 (ora României) - exclusiv pe VOYO, platforma care aduce publicului român evenimente internaționale de top și o selecție solidă de filme și seriale premiate.

Actrița Nikki Glaser revine pentru al doilea an consecutiv ca amfitrion la Globurile de Aur.

Presa a avut privilegiul unei invitații în sala banchetului, iar maestrul bucătar nipon Nobu Matsuhisa a dezvăluit răsfățul culinar pregătit pentru celebrități. Meniul conține diferite preparate sushi, caviar, salată de homar și cod negru marinat în pastă fermentată de soia.

Getty

Julia Roberts și Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câștigătorii celei de-a 83-a ediții a Globurilor de Aur.

Nominalizările la Globurile de Aur 2026

Cel mai bun film dramatic: „Frankenstein”, „Hamnet”, „It Was Just an Accident”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value”, „Sinners”.

Cea mai bună comedie/musical: „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „No Other Choice”, „Nouvelle Vague”, „One Battle After Another”.

Cel mai bun actor într-un film dramatic: Joel Edgerton – „Train Dreams”, Oscar Isaac – „Frankenstein”, Dwayne Johnson – „The Smashing Machine”, Michael B. Jordan – „Sinners”, Wagner Moura – „The Secret Agent”, Jeremy Allen White – „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”.

Cea mai bună actriță într-un film dramatic: Jessie Buckley – „Hamnet”, Jennifer Lawrence – „Die My Love”, Renate Reinsve – „Sentimental Value”, Julia Roberts – „After the Hunt”, Tessa Thompson – „Hedda”, Eva Victor – „Sorry, Baby”.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet – „Marty Supreme”, George Clooney – „Jay Kelly”, Leonardo DiCaprio – „One Battle After Another”, Ethan Hawke – „Blue Moon”, Lee Byung-hun – „No Other Choice”, Jesse Plemons – „Bugonia”.

Cea mai bună actriță într-un film comedie/musical: Rose Byrne – „If I Had Legs, I’d Kick You”, Cynthia Erivo – „Wicked: For Good”, Kate Hudson – „Song Sung Blue”, Chase Infiniti – „Song Sung Blue”, Amanda Seyfried – „The Testament of Ann Lee”, Emma Stone – „Bugonia”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Benicio Del Toro – „The Testament of Ann Lee”, Jacob Elordi – „Frankenstein”, Paul Mescal – „Hamnet”, Sean Penn – „One Battle After Another”, Adam Sandler – „Jay Kelly”, Stellan Skarsgård – „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță în rol secundar: Emily Blunt – „The Smashing Machine”, Elle Fanning – „Sentimental Value”, Ariana Grande – „Wicked: For Good”, Inga Ibsdotter Lilleaas – „Sentimental Value”, Amy Madigan – „Weapons”, Teyana Taylor – „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”, Ryan Coogler – „Sinners”, Guillermo del Toro – „Frankenstein”, Jafar Panahi – „It Was Just an Accident”, Joachim Trier – „Sentimental Value”, Chloé Zhao – „Hamnet”.

Cel mai bun film străin: „It Was Just an Accident” (Franța), „No Other Choice” (Coreea de Sud), „The Secret Agent” (Brazilia), „Sentimental Value” (Norvegia), „Sirat” (Spania), „The Voice of Hind Rajab” (Tunisia).

Cea mai bună performanță la box-office: „Avatar: Fire and Ash”, „F1”, „K-Pop Demon Hunters”, „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, „Sinners”, „Weapons”, „Wicked: For Good”, „Zootopia 2”.

Cel mai bun film de animație: „Arco”, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”, „Elio”, „K-Pop Demon Hunters”, „Little Amélie or the Character of Rain”, „Zootopia 2”.

Cel mai bun serial dramatic: „The Diplomat”, „The Pitt”, „Pluribus”, „Severance”, „Slow Horses”, „The White Lotus”.

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Sterling K. Brown – „Paradise”, Diego Luna – „Andor”, Gary Oldman – „Slow Horses”, Mark Ruffalo – „Task”, Adam Scott – „Severance”, Noah Wyle – „The Pitt”.

Cea mai bună actriță într-un serial dramatic: Kathy Bates – „Matlock”, Britt Lower – „Severance”, Helen Mirren – „MobLand”, Bella Ramsey – „The Last of Us”, Keri Russell – „The Diplomat”, Rhea Seehorn – „Pluribus”.

Cel mai bun serial de comedie/musical: „Abbott Elementary”, „The Bear”, „Hacks”, „Nobody Wants This”, „Only Murders in the Building”, „The Studio”.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Adam Brody – „Nobody Wants This”, Steve Martin – „Only Murders in the Building”, Glen Powell – „Chad Powers”, Seth Rogen – „The Studio”, Martin Short – „Only Murders in the Building”, Jeremy Allen White – „The Bear”.

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie/musical: Kristen Bell – „Nobody Wants This”, Ayo Edebiri – „The Bear”, Selena Gomez – „Only Murders in the Building”, Natasha Lyonne – „Poker Face”, Jenna Ortega – „Wednesday”, Jean Smart – „Hacks”.

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: „Adolescence”, „All Her Fault”, „The Beast in Me”, „Black Mirror”, „Dying for Sex”, „The Girlfriend”.

Cel mai bun podcast: „Armchair Expert with Dax Shepard”, „Call Her Daddy”, „Good Hang with Amy Poehler”, „SmartLess”, „The Mel Robbins Podcast”, „Up First”.

Ce sunt Globurile de Aur

Globurile de Aur, care se desfășoară anual la începutul lunii ianuarie, reprezintă prima ceremonie importantă a sezonului premiilor. Nu sunt tocmai un indicator pentru Oscaruri – au o bază de votare complet diferită, formată din jurnaliști și critici –, dar sunt apreciate ca o petrecere cu șampanie, la care unele dintre cele mai importante vedete din cinema și televiziune stau împreună la mese, ca într-un club de noapte.

Câștigarea unui Glob poate contribui la crearea unui impuls pentru campania unui film sau a unui actor la Oscar și este prima ocazie în care publicul poate auzi un discurs de acceptare care poate fi repetat, cu unele variații, timp de luni de zile, până la decernarea premiilor Oscar, care anul acesta va avea loc pe 15 martie.

Cine va primi premiul pentru întreaga carieră

Helen Mirren va fi onorată cu Premiul „Cecil B. DeMille” al Globurilor de Aur pentru întreaga sa carieră pe marele ecran, iar Sarah Jessica Parker va primi Premiul „Carol Burnett” pentru cariera sa în televiziune.

Mirren și Parker vor participa săptămâna aceasta la o gală separată, la Beverly Hilton, a cărei înregistrare va fi difuzată joi, la ora 20:00, ora Estului și a Pacificului, pe CBS, și va fi transmisă și pe Paramount+, în cadrul evenimentului intitulat „Golden Eve”.

Mirren, în vârstă de 80 de ani, câștigătoare a unui Oscar pentru interpretarea din 2006 a rolului Elisabeta a II-a în „The Queen”, a câștigat și trei Globuri de Aur și este nominalizată pentru al patrulea în acest an, pentru rolul său din serialul „MobLand”. Ea a fost numită Dame a Imperiului Britanic în 2003, în semn de recunoaștere a realizărilor sale artistice.

Premiul „DeMille” datează din 1952, când a fost acordat chiar legendarului cineast. Printre alți laureați se numără Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks și Viola Davis.

Parker va primi mult mai noul Premiu „Carol Burnett”, acordat unei persoane care „a adus contribuții remarcabile în televiziune, pe ecran sau în afara acestuia”. Parker, în vârstă de 60 de ani, care a câștigat șase Globuri de Aur și două premii Emmy ca vedetă a serialului „Sex and the City”, este onorată pentru munca sa ca actriță și producătoare.

Premiul a fost lansat în 2019, când i-a fost acordat lui Carol Burnett. Printre ceilalți câștigători se numără Norman Lear, Ryan Murphy și Ellen DeGeneres.

