Bere pentru câini, printre cele mai apreciate cadouri de Crăciun pentru animalele de companie

Iubitorii de animale știu deja că pe lista Moșului trebuie să fie trecuți și prietenii necuvântători. Comercianții s-au pregătit din timp, așa că daruri pentru blănoși găsim nu doar în magazinele de specialitate, ci și la târgurile de Crăciun.

Pe lângă jucării de pluș și gustări, prietenii necuvântători pot găsi sub brad și surprize.

Printre ele, berea pentru câini. Fără alcool, desigur. Este, de fapt, o supă de carne.

Și smoothie-urile de iarnă, preparate din curcan, fructe și legume, pot fi puse pe lista Moșului.

Comerciant: „Avem acest brad de Crăciun din piele întoarsă, care este umplut cu fibre de cocos. Așadar, chiar dacă câinele îl distruge și mănâncă o parte din el, nu-i va face rău.”

Pentru cei mai mulți, animalele de companie fac parte din familie. Așa că nici nu se pune problema ca sub brad să nu apară un cadou și pentru câinele sau pisica iubită. Veterinarii atrag însă atenția că darurile trebuie alese cu mare grijă.

Dr. Marie Nitzschner, behavioural biologist and dog trainer: „Este firesc să vrei să-ți faci animalul de companie fericit, dar ar trebui să fii atent, să te asiguri că îi faci un bine animalului tău de companie și nu îți satisfaci doar ție dorința de distracție.”

Când vine vorba de bani, anul acesta stăpânii par să fie mai atenți la costuri.

Băiat: „Cheltuim între 10 și 15 euro, considerăm că nu trebuie să fie mai mult de atât.”

Femeie: „Anul acesta nu am mai cheltuit chiar atât de mult, cadoul a fost în jur de 50 de euro. În anii precedenți era în jur de 100–200 de euro.”

Potrivit sondajelor recente, jucăriile sunt pe primul loc, mai ales pentru câini și pisici. Sunt urmate îndeaproape de gustări. Apreciate mai sunt și păturile pufoase sau jocurile interactive.

