Litoralul românesc, în presa de la Moscova: Toată lumea vorbește rusește, românii îi iubesc pe ruși

Toată lumea vorbește rusește pe litoralul românec, iar românii îi iubesc pe ruși, este concluzia unui blogger rus după un sejur în Constanța și preluată de presa de la Moscova.

Un blogger rus a scris despre experiența sa de pe litoralul românesc, pe plajele din Constanța, unde spune că a văzut multe fete frumoase și că toată lumea vorbește rusește, arată Profit.

Bloggerul a început cu prețurile pentru cazare, masă și distracții, capitol la care a făcut comparație cu stațiunile rusești de la Marea Neagră, Soci sau Gelendjik, concluzionând că prețurile de pe litoralul românesc sunt „de nimic”.

“Acest lucru atrage ruși. Spre deosebire de germani, care sunt considerați zgârciți și economisesc la tot, turiștii ruși petrec «la maximum». De aceea, turiștii noștri sunt apreciați foarte mult aici”, și-a împărtășit opinia bloggerul. Acesta a ajuns la concluzia că cea mai mare parte a populației României vorbește destul de bine rusește.

”Fetele românce îi iubesc pe ruși”

“Mergi pe plajă, iar în jur – mulțimi de fete. Parcă ești în străinătate, dar toți vorbesc în rusă. Așa că cu localnicii întotdeauna se poate găsi un limbaj comun. Iar fetele românce îi iubesc foarte mult pe «frații noștri», și pentru că aceștia sunt gata să facă daruri generoase. Păi cum altfel – cine nu iubește cadourile!”, notează bloggerul.

“Și din moment ce am pomenit despre Soci – trebuie explicat de ce la Constanța se odihnesc mulți ruși. Treaba este că aici este aceeași Mare Neagră – doar că prețurile sunt mai mici. S-a întâmplat așa, că România a intrat în zona Schengen, dar prețurile totuși nu sunt „europene”. De fapt, aici sunt mulți și europeni – pentru ei prețurile în România, în general, par „de nimic”, scrie el.

