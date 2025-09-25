Zelenski amenință liderii Rusiei: „Puneți capăt războiului sau căutați-vă adăposturi antiaeriene”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că oficialii ruși ar trebui să „găsească adăposturi antiaeriene” dacă decid să continue războiul împotriva țării sale.

Într-un interviu acordat Axios și publicat joi, Zelenski a declarat că armata ucraineană nu va ezita să vizeze centrele puterii ruse, precum Kremlinul, dacă atacurile ruse asupra infrastructurii și civililor ucraineni vor continua.

„Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene. Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz. Trebuie să știe că noi, în Ucraina, vom răspunde în fiecare zi. Dacă ne atacă, le vom răspunde”, a afirmat el, asigurându-se că „vor avea nevoie” de ele. Cu toate acestea, el a subliniat că civilii nu vor fi niciodată ținta atacurilor ucrainene.

Președintele Ucrainei a mai spus că are sprijinul explicit al președintelui Trump pentru a lovi ținte rusești, precum infrastructura energetică și fabricile de arme. El a precizat că, dacă Ucraina va primi arme suplimentare cu rază lungă de acțiune din partea SUA, „le vom folosi”.

În timpul interviului, liderul ucrainean a dezvăluit că i-a adresat o cerere specială lui Trump când cei doi lideri s-au întâlnit marți – un nou sistem de arme care, potrivit lui, l-ar forța pe președintele rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

Ucraina are deja drone care pot lovi adânc în interiorul Rusiei, dar a Zelenski spus și că există un sistem de arme suplimentar pe care și-l dorește și care ar grăbi sfârșitul războiului.

„Președintele Trump știe, i-am spus ieri ce avem nevoie, un singur lucru. Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi”, a continuat el. „Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa negocierilor”.

Totodată, Zelenski a spus că va dezvălui numele sistemului odată ce camerele vor fi oprite.

Zelenski a spus că, în timpul întâlnirii lor de miercuri, Trump a menționat faptul că Ucraina ar trebui să răspundă la atacurile rusești cu aceeași monedă. „Dacă ne atacă energia, președintele Trump susține că putem răspunde cu energie”, a spus Zelenski.

Trump a spus același lucru despre fabricile de drone sau bazele de rachete, deși acestea sunt bine apărate, a mai dezvăluit președintele ucrainean.



