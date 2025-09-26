Regiunea ucraineană „eliberată” de ruși se sufocă fără apă: locuitorii se plâng lui Putin de „catastrofa umanitară”

Anexarea Crimeei în 2014 și războiul ulterior din Donbas, declanșat de Rusia, au dus la penurii de apă în aceste regiuni, scrie publicația independentă Meduza .

Până la începutul războiului la scară largă, infrastructura care furniza apă autoproclamatei Republici Populare Donețk (RDP) se deteriorase.

Intensificarea bombardamentelor din 2022 a distrus ceea ce mai rămăsese din aceasta, inclusiv barajul care furniza apă republicii anexate.

În ciuda lansării noii conducte de apă Don-Donbas, construită de Ministerul Apărării din Rusia, rezervele de apă s-au epuizat complet în vara anului 2025.

Locuitorii din RDP au încercat să atragă atenția lui Vladimir Putin și au scris o scrisoare deschisă plângându-se de „catastrofa umanitară și de mediu” cu care se confruntau.

Meduza relatează într-un reportaj despre cum regiunea deshidratată se luptă să supraviețuiască.

„Când apa ajunge la tine, nimeni nu știe”

Donețk, începutul lunii septembrie 2025. O mașină oprește în fața unei grădinițe din oraș. O femeie din mașină filmează doi tineri care umplu cu apă un rezervor de o tonă în spatele gardului grădiniței. O femeie în vârstă stă de cealaltă parte a gardului, afară. Femeia îi acuză pe toți trei că fură apă de la copii.

„Ați rămas cu toții fără bunătate din cauza apei astea”, se plânge pasagerul.

„Și când va fi apă?” întreabă femeia în vârstă. „În curând va fi război, draga mea, pentru apa asta. Oamenii vor fi uciși pentru ea. Și tu spui...”

- Războiul durează deja de unsprezece ani!

Pasagerul mașinii a postat ulterior videoclipul pe rețelele de socializare. Comentariile cititorilor canalului Telegram „Typical Donetsk” au fost împărțite: unii au fost indignați de furt, alții de comportamentul pasagerului, iar alții au dat vina pe oficiali pentru lipsa apei.

