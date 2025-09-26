Regiunea ucraineană „eliberată” de ruși se sufocă fără apă: locuitorii se plâng lui Putin de „catastrofa umanitară”

Stiri externe
26-09-2025 | 16:31
apa-ucraina

Anexarea Crimeei în 2014 și războiul ulterior din Donbas, declanșat de Rusia, au dus la penurii de apă în aceste regiuni, scrie publicația independentă Meduza.

autor
Vlad Dobrea

Până la începutul războiului la scară largă, infrastructura care furniza apă autoproclamatei Republici Populare Donețk (RDP) se deteriorase.

Intensificarea bombardamentelor din 2022 a distrus ceea ce mai rămăsese din aceasta, inclusiv barajul care furniza apă republicii anexate.

În ciuda lansării noii conducte de apă Don-Donbas, construită de Ministerul Apărării din Rusia, rezervele de apă s-au epuizat complet în vara anului 2025.

Locuitorii din RDP au încercat să atragă atenția lui Vladimir Putin și au scris o scrisoare deschisă plângându-se de „catastrofa umanitară și de mediu” cu care se confruntau.

Citește și
Maia Sandu
Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!”. VIDEO

Meduza relatează într-un reportaj despre cum regiunea deshidratată se luptă să supraviețuiască.

„Când apa ajunge la tine, nimeni nu știe” 

Donețk, începutul lunii septembrie 2025. O mașină oprește în fața unei grădinițe din oraș. O femeie din mașină filmează doi tineri care umplu cu apă un rezervor de o tonă în spatele gardului grădiniței. O femeie în vârstă stă de cealaltă parte a gardului, afară. Femeia îi acuză pe toți trei că fură apă de la copii.

„Ați rămas cu toții fără bunătate din cauza apei astea”, se plânge pasagerul.

„Și când va fi apă?” întreabă femeia în vârstă. „În curând va fi război, draga mea, pentru apa asta. Oamenii vor fi uciși pentru ea. Și tu spui...”

- Războiul durează deja de unsprezece ani!

Pasagerul mașinii a postat ulterior videoclipul pe rețelele de socializare. Comentariile cititorilor canalului Telegram „Typical Donetsk” au fost împărțite: unii au fost indignați de furt, alții de comportamentul pasagerului, iar alții au dat vina pe oficiali pentru lipsa apei.

Reportajul complet AICI

Sursa: meduza.io

Etichete: Rusia, razboi, crimeea,

Dată publicare: 26-09-2025 16:17

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!”. VIDEO
Stiri externe
Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!”. VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a adresat un apel cetățenilor în ultima zi a campaniei electorale, îndemnându-i să participe la vot pe 28 septembrie.

 

În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă aceștia sunt adulți
Stiri externe
În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă aceștia sunt adulți

Mamele cu 3 copii din Ungaria vor fi scutite de impozitul pe venit, iar această facilitate se oferă chiar dacă respectivii copii sunt deja adulți. Măsura vine în contextul în care premierul maghiar Viktor Orban se află în plină campanie electorală.

BCE accelerează testele cu euro digital: noi experimente programate
Stiri externe
BCE accelerează testele cu euro digital: noi experimente programate

Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat prin euro digital, un nou pas pentru proiectul cheie menit să păstreze autonomia financiară a zonei euro. 

Recomandări
Managerul Spitalului „Sf.Maria” din Iași susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia
Stiri actuale
Managerul Spitalului „Sf.Maria” din Iași susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran
Stiri Economice
Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28