Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.

Serghei Lavrov a avertizat însă că orice agresiune la adresa Rusiei va primi, cităm, un „răspuns ferm”. Cât despre perspectivele de pace, Lavrov a spus că nu vede niciun interes din partea Ucrainei și a țărilor europene să negocieze un „acord echitabil”.

De la tribuna ONU, ministrul de Externe al Rusiei a transmis că Moscova nu caută o confruntare cu Occidentul.

Serghei Lavrov: ”Amenințările cu folosirea forței împotriva Rusiei sunt din ce în ce mai frecvente. Rusia a fost acuzată că plănuiește un atac asupra Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a respins în mod repetat astfel de provocări. Rusia nu a avut niciodată și nu are asemenea intenții. Însă orice agresiune împotriva țării mele va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”.

Lavrov a negat că Rusia a încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei și Estoniei - în primul caz cu drone, iar în al doilea, cu avioane de luptă.

Serghei Lavrov: ”Noi nu atacăm niciodată ținte civile. Se mai întâmplă accidente, însă nu acționăm niciodată intenționat. Și nici nu ne-am trimis dronele sau rachetele împotriva țărilor din Uniunea Europeană sau din NATO”.

Și i-a avertizat pe europeni ca nu cumva să ia în calcul să doboare drone sau avioane în spațiul aerian al Rusiei.

Serghei Lavrov: ”Dacă o dronă a părăsit spațiul nostru aerian, probabil că oricine are dreptul să facă cu acea dronă ceea ce consideră necesar pentru a-și asigura securitatea. Dar dacă există încercări de a doborî orice obiect zburător, sau orice obiect în general, pe teritoriul nostru, în spațiul nostru aerian, atunci cred că oamenii vor regreta serios o astfel de acțiune”.

Lavrov, despre ideea ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia: ”Dovadă de inconștiență politică”

Lavrov a scos din discuție și ideea încurajată de președintele Trump, cum că Ucraina are șanse să câștige războiul și să-și recupereze teritoriul pierdut.

Serghei Lavrov: ”Cât despre granițele Ucrainei din 2022, ar fi o dovadă de inconștiență politică și o neînțelegere totală a realității să te bazezi pe revenirea la acele granițe”.

Subiectul incursiunilor rusești pe flancul estic a fost discutat și la reuniunea Comitetului Militar al NATO, care a avut loc la Riga.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO: ”Ne întâlnim într-un moment istoric. Agresiunea brutală a Rusiei împotriva Ucrainei continuă să facă ravagii. Noile tehnologii transformă însăși natura războiului, iar ordinea internațională bazată pe reguli, care ne-a păstrat pacea, este supusă unei provocări directe și deliberate. După cum spun letonii, „cel care este pregătit nu este niciodată luat prin surprindere”.

La această întrunire, Letonia, la fel cum a anunțat anterior și Estonia vecină, s-a declarat pregătită să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare. Totul în ideea că o asemenea măsură ar transmite Moscovei „un semnal de descurajare credibil”.

