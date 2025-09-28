Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

Stiri externe
28-09-2025 | 08:31
×
Codul embed a fost copiat

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

autor
Stirileprotv

Serghei Lavrov a avertizat însă că orice agresiune la adresa Rusiei va primi, cităm, un „răspuns ferm”. Cât despre perspectivele de pace, Lavrov a spus că nu vede niciun interes din partea Ucrainei și a țărilor europene să negocieze un „acord echitabil”.

De la tribuna ONU, ministrul de Externe al Rusiei a transmis că Moscova nu caută o confruntare cu Occidentul.

Serghei Lavrov: ”Amenințările cu folosirea forței împotriva Rusiei sunt din ce în ce mai frecvente. Rusia a fost acuzată că plănuiește un atac asupra Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a respins în mod repetat astfel de provocări. Rusia nu a avut niciodată și nu are asemenea intenții. Însă orice agresiune împotriva țării mele va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”.

Lavrov a negat că Rusia a încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei și Estoniei - în primul caz cu drone, iar în al doilea, cu avioane de luptă.

Citește și
serghei lavrov
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei

Serghei Lavrov: ”Noi nu atacăm niciodată ținte civile. Se mai întâmplă accidente, însă nu acționăm niciodată intenționat. Și nici nu ne-am trimis dronele sau rachetele împotriva țărilor din Uniunea Europeană sau din NATO”.

Și i-a avertizat pe europeni ca nu cumva să ia în calcul să doboare drone sau avioane în spațiul aerian al Rusiei.

Serghei Lavrov: ”Dacă o dronă a părăsit spațiul nostru aerian, probabil că oricine are dreptul să facă cu acea dronă ceea ce consideră necesar pentru a-și asigura securitatea. Dar dacă există încercări de a doborî orice obiect zburător, sau orice obiect în general, pe teritoriul nostru, în spațiul nostru aerian, atunci cred că oamenii vor regreta serios o astfel de acțiune”.

Lavrov, despre ideea ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia: ”Dovadă de inconștiență politică”

Lavrov a scos din discuție și ideea încurajată de președintele Trump, cum că Ucraina are șanse să câștige războiul și să-și recupereze teritoriul pierdut.

Serghei Lavrov: ”Cât despre granițele Ucrainei din 2022, ar fi o dovadă de inconștiență politică și o neînțelegere totală a realității să te bazezi pe revenirea la acele granițe”.

Subiectul incursiunilor rusești pe flancul estic a fost discutat și la reuniunea Comitetului Militar al NATO, care a avut loc la Riga.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO: ”Ne întâlnim într-un moment istoric. Agresiunea brutală a Rusiei împotriva Ucrainei continuă să facă ravagii. Noile tehnologii transformă însăși natura războiului, iar ordinea internațională bazată pe reguli, care ne-a păstrat pacea, este supusă unei provocări directe și deliberate. După cum spun letonii, „cel care este pregătit nu este niciodată luat prin surprindere”.

La această întrunire, Letonia, la fel cum a anunțat anterior și Estonia vecină, s-a declarat pregătită să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare. Totul în ideea că o asemenea măsură ar transmite Moscovei „un semnal de descurajare credibil”.

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, NATO, uniunea europeana, atac, războiul din Ucraina, tara, serghei lavrov,

Dată publicare: 28-09-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Alegerile din Republica Moldova. ”Primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa”
Stiri actuale
Alegerile din Republica Moldova. ”Primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa”

Astăzi au loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cel puțin la vecinii de peste Prut și la noi, urnele tocmai ce s-au deschis.  

Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei
Stiri externe
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei

Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Alertă în Danemarca: drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din țară. Rusia ar putea fi implicată
Stiri externe
Alertă în Danemarca: drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din țară. Rusia ar putea fi implicată

 

Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată.

Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025
Stiri externe
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025

Rusia revendică sâmbătă cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forţele ruse au efectuat o străpungere, relatează AFP.

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est
Stiri externe
De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28