ONU: Medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”

Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului, relatează luni dpa.

Mariana Kaţarova, raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă, a documentat cel puţin 50 de astfel de cazuri de abuz, a declarat ea luni la Geneva.

"Din păcate, represiunea în Rusia se intensifică", a declarat experta bulgară în timpul prezentării raportului său.

Kaţarova a descris un sistem de stat bazat pe frică şi pedeapsă, unde prizonierii politici sunt persecutaţi, torturaţi, reduşi la tăcere şi supuşi unor tratamente psihiatrice forţate.

Legile antiteroriste sunt din ce în ce mai des folosite împotriva disidenţilor: "Mulţi se află în închisoare nu pentru infracţiuni, ci pentru curaj", a mai spus ea.

Kaţarova a declarat că a discutat cu peste 200 de organizaţii ruseşti şi internaţionale pentru drepturile omului şi a primit aproape o sută de rapoarte scrise.

Rusia nu a cooperat la anchetă, a declarat Ministerul de Externe de la Moscova înainte de sesiunea Consiliului Drepturilor Omului.

Kaţarova a relatat cazul unui soldat ucrainean rănit în captivitate. Un medic a efectuat corect intervenţia chirurgicală, dar apoi i-a marcat abdomenul cu cuvintele "Glorie Rusiei".

Medicii ruși torturează cu electroșocuri și își instruiesc personalul cum să-i chinuie pe prizonieri

În alte cazuri, personal medical a fost implicat activ în tortura cu electroşocuri şi i-a instruit pe torţionari cu privire la proceduri.

Medicii ar fi asistat la bătăile şi abuzurile la care erau suspuşi prizonierii. Alţi deţinuţi au fost supuşi unor tratamente psihiatrice forţate.

De la începutul anului 2024 până la mijlocul anului 2025, cel puţin 912 persoane au fost incriminate din motive politice, iar 390 dintre ele se află în arest, se arată în raport. Multe persoane au fost arestate pentru proteste paşnice împotriva războiului din Ucraina.

Consiliul Drepturilor Omului este compus din 47 de state membre, fiecare ales pentru mandate de trei ani de către Adunarea Generală a ONU. Consiliul poate numi prin vot experţi independenţi pentru a raporta cu privire la condiţiile drepturilor omului în anumite ţări, regiuni sau pe teme specifice.

