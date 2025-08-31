Hotelul din Mamaia în care s-a filmat ”Nea Mărin Miliardar” își cere insolvența. Cine l-a adus în starea asta

nea marin miliardar
IMDb

Celebrul hotel din Mamaia în care s-a filmat ”Nea Mărin Miliardar” își cere insolvența, cu datorii de peste 42 de milioane de lei. Unitatea de 5 stele este deținută de Gabriel Comănescu, care controlează și Grup Servicii Petroliere.

 

Cristian Anton

Firma care administrează hotelul de 5 stele Vega din Mamaia, unul dintre hotelurile simbolice ale litoralului românesc, în care s-a filmat legendara comedie ”Nea Mărin Miliardar”, și-a cerut insolvența, cu datorii de 42,3 milioane de lei, scrie Profit.

Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța organizează în paralel o executare silită a firmei, prin care a scos la licitație două terenuri intravilane aflate în proprietatea Vega Turism.

Compania a avut anul trecut afaceri de 15,7 milioane lei (în scădere cu 10% dață de anul precent) și o pierdere de 6,9 milioane lei (în creștere ușoară față de 2023), cu 124 de angajați.

Amza Pellea
39 de ani de la moartea lui Amza Pellea, geniul din Băileşti. GALERIE FOTO

Hotelul de lux, amplasat chiar în fața plajei, este deținut de antreprenorul constănțean Gabriel Comănescu, care controlează și grupul GSP (Grup Servicii Petroliere), prestator de servicii integrate offshore pentru industria petrolului și gazelor.

Hotelul construit în anii 70 a fost redeschis în 2008

Construit la sfârșitul anilor ’70, hotelul Vega a făcut parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare a nordului stațiunii Mamaia.

Această zonă era aleasă nu numai de către elitele vremii, dar și de un număr record de turiști din toată Europa. În anii ’80, ansamblul de hoteluri din care Vega făcea parte a fost cel mai de succes complex din stațiunea Mamaia.

Hotelul Vega a fost și unul din platourile de filmare ale comediei de referință a cinematografiei românești “Nea Mărin Miliardar”.

Au fost cazați marii artiști ai vremii: Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Amza Pellea, Sergiu Nicolaescu.

După un amplu proces de renovare și modernizare, Hotelul Vega din Mamaia a fost redeschis în vara anului 2008, fiind clasificat în categoria de hoteluri de lux de 5 stele.

Nea Marin Miliardar, mai urmarit decat toate cele 200 de filme romanesti facute dupa Revolutie

