Zaibărul lui Nea Mărin este pe cale de dispariție. Tot mai puțini localnici fac acest vin

S-a făcut zaibărul lui Nea Mărin, iar anul acesta are o savoare aparte, în ciuda secetei, spun producătorii. Și totuși, deși a devenit marcă înregistrată din 2009, acest produs unic este tot mai puțin cantitativ.

Oamenii din Băilești au renunțat, treptat, să îl mai facă.

Chirea Lazăr, producător: "Zaibărul întotdeauna îți face poftă, dacă bei un pahar pe urmă musai să îl bei și pe al 2 lea."

Acum peste 100 de ani, viticultorul francez Albert Seibel a plantat în sudul țării, în special pe terenurile nisipoase ale Olteniei, viță cu numele lui. Țăranii nu știau franceză, așa că i-au spus Zaibăr vinului scos din vița lui Seibel.

De moștenirea francezului se bucură oltenii și în ziua de azi, după ce personajul jucat de Amza Pellea, Nea Mărin, l-a făcut celebru în toată țara.

Petrișor Mihai, producător zaibăr: "Tradiția familiei o respectăm cu desăvârșire, culegem via în ultima sâmbătă din septembrie. Producția din acest an este una foarte bună, în ciuda faptului că a fost o secetă cumplită în toată țara, producția la vie este una bună, am fost feriți și de dăunători și de boli... avem un an mulțumitor."

Pârvulescu Florea, inginer agronom: "Seceta a determinat acumularea în bob a zaharurilor, dar a fost un front de ploi care a dus la o mare cantitate de apă în struguri. La Băilești, după revoluție s-a plantat enorm. În momentul de față la Băilești din cele 604 ha, nu mai sunt la Băilești 80 ha."

Din păcate mulți localnici din Băilești au renunțat la zaibar. Dovadă că doar de pe 40 de hectare de vie se mai face acest vin tare de culoare închisă.

În plus, Comisia Europeană a cerut ca soiurile hibride să fie înlocuite cu vie de viță nobilă. Iar vânzarea acestor vinuri în străinătate este interzisă.

Localnică: "Am avut și noi 7,5 ari și am scos-o, și a pus cineva porumb și ne dă și nouă. Nu mai are cine să muncească. Da, da, aveam zaibăr, da în ultimi ani nu se mai făcea, se ardea de soare... Pe unde aveam, noi au scos-o, mai sunt câțiva care o mai lucrează"

Zaibărul este marcă înregistrată la OSIM din anul 2009 și nu se vinde în magazine, ci doar pe la porți.

Un litru costă până-n 8 lei, însă prețul va crește după recolta din această toamnă.