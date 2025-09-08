Femeie agresată în Cluj Napoca pentru că vorbea în maghiară la telefon, pe stradă

08-09-2025 | 17:35
Încă un maghiar a fost agresat pe stradă, la Cluj Napoca, pentru că vorbea în limba etniei sale. Este al patrulea caz de violență motivată de ură înregistrat după ce liderul AUR Dan Tanasă și-a incitat urmăritorii împotriva celor care nu sunt români.

autor
Cristian Anton

Poliția din Cluj Napoca a întocmit un dosar penal după ce s-a autosesizat cu privire la o femeie care a fost agresată doar pentru că vorbea la telefon în limba maghiară, în timp ce mergea pe stradă, scrie Hirado.

Este al treilea caz de manifestare la ură înregistrat la Cluj în mai puțin de două săptămâni, iar un al patrulea a fost raportat în București, după ce liderul AUR Dan Tanasă și-a instigat urmăritorii împotriva celor care nu sunt români.

IPJ Cluj a confirmat incidentul și a precizat că s-a întocmit dosar penal pentru incitare la violenţă, ură şi discriminare.

Agenția Hirado preia declarațiile celui care a mediatizat întâmplarea petrecută joi, 4 septembrie, pe o stradă din Cluj Napoca.

Potrivit lui Tudor Duică, liderul asociaţiei TEUS – Transilvania Noastră – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen, incidentul s-a petrecut în zona gării, când femeia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. ”Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbeşte maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”, a povestit bărbatul, potrivit căruia deja ”devine periculos să vorbeşti maghiara pe stradă, la Cluj-Napoca”.

Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a spus Duică.

Agresiuni motivate exclusiv de ură după incitarea liderului AUR Dan Tanasă împotriva tuturor celor care nu sunt români

Preşedintele organizaţiei transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formaţiuni politice româneşti, care, recent, şi-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

Femeia agresată pentru că vorbea în maghiară la telefon pe stradă este al treilea caz de acest gen petrecut la Cluj în ultimul timp.

La Florești, un român a fost bătut într-un magazin pentru că vorbea în maghiară cu soția sa, iar un nepalez are șanse minime de supraviețuire după ce a fost bătut cu parul tot pe o stradă din Cluj Napoca, pe 26 august.

În București, în aceeași zi, un livrator din Bangladesh a fost bătut din cauza originii sale de un tânăr care și-a filmat agresiunea.

De fiecare dată, agresiunile motivate exclusiv de ură au fost puse pe seama liderului AUR Dan Tanasă, care și-a incitat urmăritorii împotriva tuturor celor care nu sunt români. 

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 08-09-2025 17:35

