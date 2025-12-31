Corina Caragea împlinește 43 de ani. Peste două decenii alături de telespectatori. „Fac parte din viețile românilor”

31-12-2025 | 10:01
Corina Caragea

Pe 31 decembrie 2025, Corina Caragea împlinește 43 de ani. O aniversare care nu vorbește doar despre timp, ci despre continuitate. Despre o prezență care, de două decenii, face parte din rutina zilnică a milioane de români.  

Născută pe 31 decembrie 1982, Corina a știut devreme că își dorește un drum în mass-media. Primii pași nu au fost însă în fața camerei, ci pe scenă. La doar 19 ani, era dansatoare în grupul de balet al emisiunii Surprize, Surprize de la TVR 1, prezentată de Andreea Marin. A urmat o perioadă în care dansul și câteva încercări în modeling au conturat experiența, dar nu au definit destinația finală.

Jurnalismul a fost alegerea sa de suflet. Pe 7 iulie 2005, la 22 de ani, Corina Caragea debuta ca prezentatoare a jurnalelor de sport la PRO TV. De atunci, timpul a lucrat în favoarea ei. Cu o constanță care a transformat-o într-una dintre figurile emblematice ale știrilor sportive din România, Corina Caragea este astăzi, la 43 de ani, mai mult decât un nume recognoscibil pe ecran.

O legătură construită cu publicul

La aniversarea sa, Corina vorbește despre parcursul ei cu luciditate și emoție, într-o declarație care surprinde exact legătura construită în timp cu publicul.

„Sunt norocoasă să spun că pasiunea îmi este totodată și job. Așa că nu simt cum au trecut în viteză 20 de ani de când sunt în echipa PRO TV, aniversați anul acesta. Parcă a fost ieri. Doar că ieri aveam doar 22 de ani și nici prin cap nu îmi trecea că aici voi găsi o a doua familie și vom crește și ne vom dezvolta împreună așa de frumos.

Faptul că sunt parte din familiile milioanelor de români care și ei au crescut cu mine, îmi spun, îmi scriu asta, este o mândrie și o responsabilitate. Și o răsplată a acestor ani de muncă, o răsplată în… emoție. Vocea mea le amintește de… acasă. Fie că sunt plecați de ani de zile, fie că îi duc înapoi în copilărie”, spune Corina cu ocazia zilei sale de naștere.

Pentru Corina Caragea, televiziunea nu a însemnat niciodată doar prezență pe ecran, ci o relație construită în timp cu oamenii din fața televizoarelor. O relație discretă, dar constantă, care s-a extins dincolo de jurnalul de sport și a ajuns în momentele simple ale vieții de zi cu zi, dar și în spațiul digital, acolo unde dialogul continuă firesc. Despre această legătură, Corina vorbește deschis: „Ne-am petrecut Sărbători împreună, am fost acolo cu familiile lor la masă, când se pregăteau să plece la școală sau când comentau meciurile cu prietenii în sufragerie. Sunt parte din viața lor. Și asta nu e puțin lucru.

Sunt legată de telespectatori și prin social media sau evenimentele pe care le prezint, iar destinațiile mele de vacanță îi inspiră și îi bucură pe un milion și jumătate de oameni, iar asta este o mândrie pentru mine și cea mai frumoasă recompensă”.

Călătorii și împliniri personale

Dincolo de platoul de știri, Corina Caragea și-a păstrat curiozitatea și bucuria descoperirii. Călătoriile au devenit, în timp, o extensie a felului ei de a comunica cu publicul, o formă de inspirație împărtășită cu cei care o urmăresc. Anul 2025 a venit, astfel, nu doar cu realizări profesionale, ci și cu împliniri personale importante:

„Anul 2025 a însemnat pentru mine împlinirea a două visuri în acest sens – să ajung în Bora Bora, practic… Paradisul pe pământ, și în Argentina, practic… la capătul Pământului. Ambele destinații erau demult pe lista mea de dorințe, deci călătorul Corina a fost cel mai fericit în 2025”, a spus Corina Caragea. 

31-12-2025

