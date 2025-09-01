Muncitor străin în comă după ce a fost bătut cu parul în Cluj-Napoca. Agresiunea, în aceeași zi cu atacul din București

Stiri actuale
01-09-2025 | 13:32
muncitori straini
Foto: Shutterstock

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare.

autor
Cristian Anton

Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia.

Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, luni, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe.

”În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medical”, au afirmat procurorii.

Citește și
atacator
În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”

Ei au cerut arestarea preventivă a agresorului, considerând că acesta reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

Agresorul din Cluj a continuat să-l lovească pe străin și când acesta era prăbușit la pământ

”În formularea propunerii de arestare preventivă procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că, inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”, au mai afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Ei au adăugat că bărbatul a dovedit prin modul de comitere a faptei că este o persoană extrem de agresivă.

”Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare şi-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat şi faptul că inculpatul a acţionat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată şi a lovit un cetăţean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconştient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, au mai precizat procurorii.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar magistraţii au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Violențele asupra muncitorilor străini, după instigarea deputatului AUR Dan Tanasă

În aceeaşi zi, un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Şi în aceasc caz, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Săptămâna trecută, poliţistul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: ”Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!". Godină susţinea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit cu o reacţie după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale, ca să existe iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simţ.

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, atac, batut, cluj-napoca, aur, muncitori straini, coma, livrator, instigare,

Dată publicare: 01-09-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment
Stiri Sociale
Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment

Dacă cei 200.000 de muncitori străini din România ar pleca mâine din țară, o treime din firmele românești ar da faliment, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad. Acesta se poziționează contra colegului Dan Tanasă, care instigă împotriva străinilor.

În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”
Stiri actuale
În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”

Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”
Stiri actuale
Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm agresiunea asupra livratorului străin din București, calificând fapta drept intolerabilă și un atac la valorile societății. El a cerut autorităților să trateze incidentul ca o infracțiune motivată de ură.  

FADERE condamnă atacul asupra unui livrator asiatic din București: „Violență șocantă și intoleranță inacceptabilă”
Stiri actuale
FADERE condamnă atacul asupra unui livrator asiatic din București: „Violență șocantă și intoleranță inacceptabilă”

Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) condamnă atacul asupra unui livrator asiatic din București, calificând incidentul drept „un act de violență șocant și plin de intoleranță”.

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Stiri actuale
Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Un cetățean din Bangladesh care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei
Stiri externe
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.  

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 rabla
Stiri actuale
Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 01 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Septembrie 2025

03:28:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28