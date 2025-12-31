Ludovic Orban: ”Nu există nicio șansă să fie demis Nicușor Dan”. Care ar fi explicația

31-12-2025 | 08:17
nicusor dan ludovic orban
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă.

Cristian Anton

Ludovic Orban a afirmat că, în situaţia schimbării majorităţii parlamentare, suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan ”se poate face, dar demiterea se face prin referendum”.

”După opinia mea, cunoscând trendurile în cercetările sociologice, nu există nicio şansă să fie demis Nicuşor Dan. O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende. De suspendat pot să-l suspende, pentru că ar putea, să zic, să obţină o majoritate în Parlament, deşi şi acolo ca să-l suspenzi îţi trebuie temeiuri serioase. Care sunt temeiurile în baza cărora ei pot să iniţieze suspendarea preşedintelui? Nu există astfel de temeiuri, fără discuţie!”, a declarat Orban.

El a spus că PSD şi AUR nu au ”nicio soluţie” şi că ”se bazează de demagogie găunoasă”, fiind de părere că o guvernare a celor două formaţiuni i-ar convinge chiar şi pe susţinătorii acestora de acest fapt.

Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri se vor lua

