Pârtiile deschise în România. „La condițiile de până acum, că am stat și în tricou, e foarte OK"

31-12-2025 | 09:29
Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar, în alte zone, investițiile în zăpadă artificială atrag turiștii.

Ana Maria Barbu,  Daniel Moldovan,  Kristian Kosa

Și tehnologiile moderne sunt tot mai folosite – de la tunuri inteligente, până la fabrici de zăpadă capabile să funcționeze la temperaturi pozitive.

Pârtiile se deschid gradual în stațiunile mari

În Poiana Brașov s-au deschis – deocamdată – pârtiile de începători: Bradul și Stadion. Vântul puternic a afectat producerea zăpezii artificiale în partea superioară a masivului Postăvaru, iar stratul natural măsoară doar cinci centimetri – insuficient pentru întreg domeniul.

La Borșa, senzorii de pe pârtia olimpică au indicat minus 10 grade Celsius. Dintre cele 33 de tunuri fixe de zăpadă, 17 au pornit automat și au funcționat la capacitate maximă – consumând peste 50 de metri cubi de apă în 12 ore.

Vasile Mihali Șteopoaie, inginer:Avem un lac de acumulare cu o capacitate de 22 de metri cubi, putem înzăpezi pârtia în 72 de ore cu un strat de aproximativ 50 cm.”

Pârtia s-a deschis pe aproape doi kilometri, iar turiștii au venit în număr mare.

Turist: „E topul de pe lume. La condițiile de până acum, că am stat și în tricou, e foarte OK.”

Anca Sava, biroul turistic Borșa:Se lucrează și la amenajarea în partea superioară pentru a deschide în zilele următoare integral pârtia.”

Turiștii profită de primele condiții de schi

În stațiunea Durău, din județul Neamț, zăpada este produsă de o instalație care funcționează chiar și la temperaturi pozitive. Aici se schiază deja de 10 zile.

George Chiriac, administratorul pârtiei: „În momentul în care nu putem porni instalația de înzăpezire cu tunuri care necesită o temperatură de minus 3 grade, aceasta, dimpotrivă, putem face și la plus 10, plus 15 grade fără niciun fel de problemă. Investiția cu tot cu implementare, cu tot ce vedeți aici, cu aproximație 700.000 de euro. Noi zicem că își merită banii.”

Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț: „Pe zăpada artificială alunecă un pic mai greu.”

Pârtiile sunt deschise și la Sinaia, pe Transalpina, la Rânca, Straja sau Păltiniș. Prețurile pentru skipass-uri variază între 150 și 200 de lei pe zi, în funcție de zonă și categorie.

