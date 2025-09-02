Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator pe o stradă din București, dus la audieri la Parchet

Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta ar fi „invadator”, va fi scos din arest preventiv şi va fi dus la audieri, marţi după amiază.

El este acuzat de loviri sau alte violenţe.

Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe.

După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.

