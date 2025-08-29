Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii

29-08-2025 | 11:33
protestele din ballymena
Poliția locală a raportat 1.329 de crime motivate de ură rasială în primul semestru, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani în Irlanda de Nord.

autor
Mihai Niculescu

Irlanda de Nord se confruntă cu o escaladare alarmantă a violenței rasiale, după ce Poliția din această țară (PSNI) a raportat joi un record istoric de 1.329 de infracțiuni motivate de ură rasială, în primele șase luni ale anului 2025.

Este cel mai ridicat nivel de infracțiuni rasiale de când astfel de date au început să fie colectate, în 2004.

Creșterea dramatică, de aproape 50% față de perioada precedentă, a fost alimentată de „două cicluri" de revolte cu caracter rasist care au avut loc în ultimele luni, în principal în orașul Ballymena și în Belfast, capitala provinciei britanice, potrivit raportului oficial al poliției.

„Un an al urii și fricii"

„Acesta a fost un an al urii și fricii în Irlanda de Nord și unul al unui nou record rușinos", a declarat Patrick Corrigan, directorul regional al Amnesty International (AI), comentând datele alarmante publicate de PSNI.

Lege legionari
Ce prevede legea împotriva antisemitismului și fascismului votată în Parlament. Pedepsele pot depăși 7 ani de închisoare

Raportul poliției relevă că și numărul de „incidente motivate de rasism" a crescut semnificativ, de la 1.403 în primele șase luni ale anului 2024, până la 2.049 în perioada ianuarie-iunie 2025. Aproximativ jumătate dintre aceste incidente au avut loc în zona metropolitană a Belfastului.

În contrast, cifrele privind infracțiunile și incidentele legate de sectarism, care implică cele două comunități tradițional aflate în conflict - cea unionistă pro-britanică și cea națională pro-irlandeză - au rămas relativ stabile, la 611 cazuri.

Impactul asupra comunităților

„În spatele acestor cifre se află oameni reali, familii reale, care trăiesc în teroare pur și simplu din cauza culorii pielii sau a originii lor", a declarat Corrigan, atribuind această "criză" „nepăsării și lipsei de acțiune" a politicienilor.

Directorul regional al ONG-ului a îndemnat guvernul format din naționaliști și unioniști, care împarte puterea, să dea dovadă de un „leadership decisiv" și să prezinte „o nouă strategie împotriva rasismului".

Incidentul declanșator din Ballymena, cu români

O agresiune sexuală asupra unei minore, care ar fi fost comisă de doi minori cu cetățenie română în Ballymena, în iunie, a declanșat câteva zile de altercații și ciocniri cu poliția. Zeci de ofițeri au fost răniți, au fost produse pagube materiale semnificative, iar familii întregi de imigranți au fost practic alungate din casele lor.

Tensiunile s-au extins și în alte părți ale provinciei, unde protestele violente antimigrație au intrat într-o fază „mai organizată" ca urmare a cooperării grupurilor din nordul și sudul insulei, potrivit unui raport recent al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD).

Alianțe neașteptate între extremiști

ISD, care analizează fenomene precum dezinformarea și extremismul, a avertizat că se conturează o „colaborare" între grupuri din Irlanda de Nord care în mod tradițional nu ar fi lucrat împreună, referindu-se la naționaliști și unioniști.

Ambele grupuri au operat în trecut în „opoziție ideologică cu identități distincte", aceasta și datorită afilierii lor respective cu catolicismul sau protestantismul, care încă persistă după încheierea conflictului odată cu semnarea acordului de pace din Vinerea Mare (1998).

Cu toate acestea, ISD a subliniat că „apariția colaborării între actori de ambele părți ale frontierei" marchează o „schimbare semnificativă în peisajul politic, sugerând că nemulțumirile comune pot depăși diviziunile sectare de lungă durată".

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-08-2025 11:14

