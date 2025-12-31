Japonia, îngrijorată de manevrele militare ale Chinei din jurul Taiwanului: Exercițiile militare „exacerbează tensiunile”

31-12-2025 | 09:50
china, exercitii militare, taiwan
Getty

Manevrele militare cu muniţie reală întreprinse la începutul săptămânii de China pentru a simula o blocadă maritimă a Taiwanului "exacerbează tensiunile" în regiune, a atenţionat miercuri Tokyo.

Adrian Popovici

"Recentele exerciţii militare întreprinse de armata chineză constituie acţiuni ce exacerbează tensiunile în strâmtoarea Taiwan", a declarat Toshihiro Kitamura, purtător de cuvânt al diplomaţiei nipone.

"Guvernul japonez a afirmat întotdeauna că doreşte ca problema Taiwanului să fie soluţionată paşnic prin dialog. Pacea şi stabilitatea în strâmtoarea Taiwan sunt importante pentru întreaga comunitate internaţională", a adăugat el într-o declaraţie către media.

"Vom continua să urmărim evoluţia situaţiei cu cea mai mare atenţie", a conchis el.

China a lansat rachete şi a desfăşurat zeci de avioane de luptă şi nave în jurul Taiwanului luni şi marţi, în timpul unor manevre militare de amploare ce simulau o blocadă asupra porturilor insulei, teritoriu asupra căruia Beijingul îşi revendică suveranitatea şi nu exclude să-şi impună controlul prin forţă.

Acest episod intervine pe fondul unor puternice tensiuni între Beijing şi Tokyo.

Noua şefă conservatoare a guvernului nipon, Sanae Takaichi, a dat de înţeles în noiembrie că Japonia ar putea interveni militar în caz de atac contra Taiwanului. Această declaraţie a provocat furia Beijingului şi o gravă criză diplomatică între cele două puteri asiatice.

